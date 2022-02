Mr. Pink, întâlnire de zeci de mii de euro cu Ramona Gabor! Ipostaza controversată în care au fost surprinși, în lipsa Monicăi

In articol:

Surpriza zilei în lumea mondenă vine tocmai de peste hotare. Personajele principale sunt Mr. Pink și Ramona Gabor. Cei doi au fost surprinși la un restaurant de lux din Italia.

Afaceristul chinez și românca noastră au ales un front neutru pentru a-și da întâlnire, iar locul s-a ridicat la nivelul traiului de lux pe care-l duc atât în Dubai, cât și în America.

Mr. Pink a plătit zeci de mii de euro la întâlnirea cu Ramona Gabor

Ramona Gabor și Mr. Pink iau cina [Sursa foto: Instagram]

Dacă în ultima vreme s-a tot vorbit despre separarea Monicăi Gabor de Mr. Pink, zvonuri pe care niciunul dintre cei doi nu le-a infirmat sau confirmat, iată că la polul opus, relația dintre afacerist și ”cumnata” lui este una foarte strânsă. Dovadă stă și ultima imagine cu cei doi.

Dacă pe iubită a cam scos-o din peisaj, aparițiile de cuplu fiind inexistente, la fel și postările din mediul online, pe Ramona Gabor, miliardarul o răsfață cum știe mai bine. Spunem asta pentru că, notează Ciao, cina la care au participat cei doi a costat nici mai mult, nici mai puțin de 37.000 de euro. Suma colosală fiind plătită în totalitate de Mr.

Pink. Banii fiind cheltuiți pe preparate alese, precum supa de larve și vinuri bine alese.

Ramona Gabor și Mr. Pink, întâlnire de mii de euro la un restaurant din Italia [Sursa foto: Instagram]

Extravaganțele celor doi vin în contextul în care, cel mai probabil, cina lor a avut ca scop o afacere căreia vor să îi pună bazele împreună. Lucru care nu e deloc de mirare, mai ales că Mr. Pink și Ramona Gabor au mai bătut palma și în trecut pentru a-și rotunji veniturile cot la cot.

Dacă întâlnirea celor doi s-a încheiat în termeni contractuali ce vor adăuga multe zerouri conturilor celor doi rămâne de văzut. Cert este că Mr. Pink și Ramona Gabor, la întâlnirea la care banii nu au fost o problemă, s-au simțit foarte bine, zâmbetul fiindu-le mereu pe chip, uitând că aproape nu le este și cea datorită căreia s-au cunoscut, Monica Gabor.

Ramona Gabor este într-o relație de 8 ani

Dacă întâlnirile de afaceri sunt în văzul tuturor, atunci când vine vorba de viața personală, Ramona Gabor preferă să fie extrem de discretă. Românca nu a vorbit niciodată despre bărbatul care-i face inima să bată cu putere, însă apropiații au dat-o de gol.

Partenerul Ramonei este tânăr, putred de bogat și de mare ajutor Ramonei. Pe lângă libertatea pe care i-o oferă, Ramona Gabor se poate baza pe iubitul ei și atunci când vine vorba de viața sa profesională.

Are o relație de opt ani. Iubitul său locuiește în Dubai, dar nu este de aici. O sprijină în proiectele și afacerile sale, se consultă în orice și îi dă toată libertatea de care are nevoie. Este tânăr și bogat, dar important este că se înțeleg perfect. Ramona este foarte bine, are tot ceea ce-și dorește. O duce mai bine decât Monica”, a declarat o prietenă de-a vedetei, conform Playtech.ro.