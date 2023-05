Mr. Pink, lovitură dură pentru Irinel Columbeanu! Gestul pe care actualul Monicăi Gabor l-a făcut la adresa fostului afacerist, după 5 ani în care acesta nu și-a mai văzut fiica: "Sunt niște probleme"

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Irinel Columbeanu și-a dat acordul, cu câțiva ani în urmă, imediat după divorț, ca fiica lui să locuiască cu Monica Gabor, în America.

De atunci, însă, fostul afacerist a fost nevoit să se obișnuiască cu dorul, căci Irinuca nu a putut să-l viziteze prea des. Au trecut deja cinci ani de când acesta nu și-a văzut fiica, iar recent, de ziua lui, deși spera la o surpriză, pare că lucrurile nu stau prea diferit. Irinel Columbeanu a dezvăluit că a invitat-o pe adolescentă în România, alături de mama ei și de Mr. Pink, însă fără rezultat.

Citește și: Cum a ajuns fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu să facă bani în America! Irinuca are deja zeci de mii de euro în conturi, la doar 15 ani. Chiar tatăl ei a vorbit despre asta

Monica Gabor, Mr. Pink și Irinuca nu au onorat invitația lui Irinel Columbeanu de a veni în România

Irinel Columbeanu a împlinit de curând 66 de ani și a ales să-și sărbătorească ziua de naștere într-o locație aparte, alături de prieteni și apropiați. Cu toate acestea, aniversarea i-a fost umbrită de o veste pe care spera să nu o primească. Fiica lui, care este stabilită în America, nu a putut să vină la petrecere, deși fostul afacerist le-a trimis invitație chiar și Monicăi Gabor și actualului ei partener, Mr.

Pink, pentru a o însoți pe adolescentă. Din păcate, Irinuca nu și-a mai văzut tatăl de aproape cinci ani și nu se știe încă când va fi posibilă o revedere între ei.

Problema ar reprezenta-o demersurile birocratice cu care copila s-ar confrunta dacă ar părăsi America:" Bineînțeles, pe Monica și pe Irina nu le-am pus la capitolul fostelor iubite. Am invitat întreaga familie, ca să zic așa, binațională, de la Malibu. Dar, distanța fiind foarte mare… Am apreciat că au venit și nașii mei, de la Cluj, care nu-i așa departe de Malibu. Pe Irina nu am mai văzut-o din data de 5 iulie, 2018. Sunt aproape cinci ani. Îmi dau seama că sunt niște probleme birocratice care trebuie depășite.

Citește și: Irinel Columbeanu nu mai vrea iubite tinerele? Ce a spus despre noua femeie din viața lui: „Nu trebuie să arate într-un fel anume”

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Sunt convins că Monica face tot ce poate în acest sens. Și atunci când va rezolva aceste probleme birocratice ce țin de politica Statelor Unite privind administia pe teritoriul lor, cu aceste lucruri nu e de joacă…Am răbdarea ca ele să se rezolve.

C el mai important e ca Irina să se poată întoarce pe teritoriul SUA. Și cum sunt un tip destul de calculat, îmi pun astfel de probleme. Și eu când a fost să mă duc la ea, m-am gândit cum să fac ca să pot să mă și întorc. Că am avut intenția să mă duc să o văd în luna ianuarie. Dar nu s-a putut din cauza grevelor care erau pe aeroporturi", a declarat Irinel Columbeanu, pentru cancan.ro.

Irinel Columbeanu și fiica lui [Sursa foto: Instagram]

Monica Gabor nu a avut nicio inițiativă, pentru ca Irinuca să-și revadă tatăl

Întrebat dacă fosta lui soție a încercat să ia măsuri de curând pentru ca fiica lor să își poată revedea tatăl, după atâția ani, Irinel Columbeanu a dezvăluit că Monica Gabor nu l-a invitat încă în America. Cu toate acestea, fostul om de afaceri spune că nu vede acest lucru ca pe un impediment, pentru că deține încă viză.

Citeste si: „EU și TU sărbătorim că am devenit NOI” Gina Pistol, mesaj emoționant pe Instagram, la scurt timp după ce a devenit soția lui Smiley- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 29 mai 2023. Sărbătoare importantă pentru credincioși- stirilekanald.ro

Citeste si: Cat a costat prima rochie de mireasa a Ginei Pistol!- radioimpuls.ro

Citește și: Irinel Columbeanu a vorbit în premieră despre acuzațiile de adulter, din perioada mariajului cu Monica Gabor. Dezvăluirea pe care a făcut-o abia acum, la 12 ani de la divorț: "Eu am aflat din presă"

Astfel, cu prima ocazie care se va ivi, este decis să călătorească peste hotare, pentru a-și alina dorul de propriul copil: "Nu, nu am primit această invitație. Dar nu am nevoie, pentru că am viză încă mulți ani de zile. Prudența mea nu s-a terminat nici acum. Așa că voi studia cum se prezintă lucrurile la ora actuală, și dacă-mi voi putea permite, voi călători negreșit ca să o văd", a explicat Irinel Columbeanu, pentru sursa citată.

Irinel Columbeanu [Sursa foto: Captură video]