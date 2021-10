MTV va ține gala EMA în Ungaria. De ce au luat reprezentanții MTV acesată decizie?

Gala EMA din Ungaria, 2021 [Sursa foto: Instagram] 15:52, oct 29, 2021 Autor: Mihaela Manaila

In articol:

MTV a decis să mențină gala Europe Music Awards (EMA), din 2021, în Ungaria ca semn de solidaritate față de comunitatea LGBTQ+. Acestă decizie vine în urma măsurii luate în luna iunie de către parlamentul țării, care interzice propagarea homosexualității și schimbării de gen prin reclamele televizate în prime-time.

Acestă lege ar putea face ca seriile Harry Potter, Friends și Modern Family să fie difuzate cât mai târziu, arată site-ul Variety.ro

Gala EMA din Ungaria, 2021 [Sursa foto: Instagram]

MTV, compania-mamă sau ViacomCBS au condamnat legea impusă de parlamentul Ungariei și susțin că evenimentul nu va fi mutat, deoarece locația fusese stabilită cu doi ani în urmă, a declarat Chris McCarthy, președinte și CEO MTV Entertainment Group Worldwide.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Astfel, Gala EMA din anul acesta va fi transmisă în direct, pe 14 noiembrie, de la Papp László Budapest Sportaréna din Ungaria.

Ce a declarat conducerea MTV

„După ce am aflat că această legislație a fost adoptată, reacția mea a fost că ar trebui să mutăm evenimentul în altă țară. Cu toate acestea, după ce mi s-au răcorit emoțiile, am luat telefonul pentru a mă conecta cu avocații globali LGBTQ+ precum All Out, am primit feedback de la avocații LGBTQ+ din Ungaria, am vorbit cu Raffaele, Bruce și alți membri ai echipei din întreaga lume și am consultat angajatul nostru LGBTQ+ grup de resurse, Emerge”, a spus Chris McCarthy, președinte și CEO MTV.

De asemenea, spectacolul va fi o oportunitate de a solidariza comunitatea LGBTQ+ din Ungaria și din întreaga lume și de crea o comuniune cu aceștia, a adăugat Chris McCarthy.

Citeste si: Emma Răducanu, apariție de senzație la Met Gala. Campioana de la US OPEN 2021 a defilat alături de cele mai mari vedete din lume

„Cu o amprentă globală care se întinde pe 180 de țări și nenumărate culturi, EMA-urile MTV din 2021 vor fi un moment incredibil pentru fiecare membru al publicului nostru să se reunească pentru a sărbători muzica și puterea pe care o are pentru a depăși frontierele”, a declarat Raffaele Annecchino, președinte și CEO al ViacomCBS Networks International.

Mai multe detalii despre eveniment, precum artiștii nominalizați, interpreții și prezentatorii urmează a fi anunțate. De curând, pe pagina de Instagram a MTV EMA a început votarea pentru cei mai buni artiști. Doja Cat, Ed Sheeran, Justin Bieber, Lady Gaga, The Weeknd sunt doar câțiva dintre cei anunțați.