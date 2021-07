Mugur Mihăescu va primi 150.000 de euro de la stat. Din ce cauză beneficiază actorul de această sumă?

Mugur Mihăescu, alias "Garcea" [Sursa foto: Facebook] 22:52, iul 27, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Mugur Mihăescu este gata să primească ajutorul promis de statul român pentru investitorii HoReCa, pentru a combate efectele negative ale pandemiei. Actorul va obține suma de 150.000 de euro, care îl va ajuta să restabilească funcționarea prosperă a afacerilor sale, din industria ospitalieră.

"Garcea" își repune afacerile pe picioare, cu banii de la stat

Mugur Mihăescu s-a lansat încrezător în industria HoReCa, în urmă cu 10 ani. Actorul și-a deschis un pub în Centrul Vechi, cu tematică britanică și afacerea a continuat să prospere, până în momentul în care pandemia s-a instalat în România. Deși în alte state din Europa guvernanții ar fi acordat din primele luni de pandemie ajutoare pentru ca investitorii să nu aibă de suferit și să piardă totul, se pare că în țara noastră abia la un an și jumătate de când a apărut primul caz de coronavirus, lucrurile au început să se miște.

Astfel, după o perioadă lungă de timp în care a fost nevoit să închidă și să redeschidă mai multe dintre localurile pe care le deține, din cauza restricțiilor impuse, celebrul actor se poate declara un norocos, căci în curând va pune mâna pe 150.000

de euro, ajutor de la stat.

Mugur Mihăescu va putea, în acest mod, să readucă, treptat, afacerile la nivelul la care erau înainte: "Europa a făcut acest lucru încă de acum mai bine de un an. Europa i-a ajutat aproape pe loc pe cei care au afaceri asemănătoare cu ale mele. La ei s-a putut, la noi nu s-a putut face acelaşi lucru, iar ajutoarele vin la aproape un an şi jumătate de la declararea stării de urgenţă din cauza pandemiei. Şi spun că vin aceste ajutoare fiindcă tocmai am semnat contractul în acest sens. Mai aştept doar banii, efectiv, care vor intra în conturi cel mai probabil în cursul lunii august." , a declarat actorul, pentru Playtech.ro.

Mugur Mihăescu[Sursa foto: Facebook]

A fost o "veritabilă lecție de supraviețuire"

Apariția coronavirusului i-a făcut pe toți să aibă probleme financiare și a afectat îndeosebi industria ospitalieră, care a fost la pământ în tot acest timp. Chiar dacă restricțiile s-au mai ridicat și capacitatea barurilor sale a ajuns chiar și la 80%, Mugur Mihăescu nu se îngrămădește să angajeze mai mulți oameni, deși are nevoie maximă de personal.

Celebrul "Garcea" este destul de confuz în ceea ce privește valul 4 pandemic, anunțat de autorități, care ridică numeroase semne de întrebare: "Azi pot spune că am 35 de angajaţi. Aş avea nevoie de vreo 60, dar nu am de unde să fac rost de ei, fiindcă cei care au lucrat în domeniul acesta au plecat pur şi simplu, s-au reorientat spre altceva ca să-şi câştige pâinea.", a încheiat Mugur Mihăescu, pentru sursa citată.