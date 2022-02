Mulți îl știu pe Mihai Florea de la Puterea Dragostei, dar puțini au văzut cum arată mama lui! Cât de bine seamănă cei doi: ”S-o prețuiești în continuare”

In articol:

Mihai Florea a fost unul dintre cei mai iubiți și apreciați concurenți de la Puterea Dragostei. Tânărul a fost la un pas să câștige premiul cel mare, acesta fiind foarte susținut de internauți. S-a iubit o perioadă bună cu Iasmina Halas, atât în timpul competiției, cât și în afara acesteia, însă drumurile lor au luat o întorsătură diferită.

După multe neînțelegeri, cei doi au ales să pună punct poveștii de iubire și fiecare să meargă pe drumul lor.

Mihai Florea [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: EXCLUSIV| Cristina Dorobanțu, noul prezentator al Știrilor Kanal D! Din 1 martie, ea ne va da întâlnire de luni până vineri, de la 07.00

Aceștia s-au despărțit chiar la întoarcerea în România, rupând orice legătură. Iasmina Halas ne-a spus toată povestea, motivul fiind unul halucinant. "Mi s-ar fi părut normal să vin cu Mihai să lămurim situația, doar că el este destul de afectat pentru faptul că nu a câștigat și pe lângă toate acestea, relația noastră s-a încheiat în momentul în care am plecat din Turcia, am încheiat orice legătură, tocmai de aceea nu ne-au văzut susținătorii împreună. Eu nu am vrut să spun nimic pentru a nu influența voturile. Tocmai de aceea am ținut ascuns faptul că în avion, la întoarcere, Mihai s-a sărutat cu Daniela, de față cu ceilalți concurenți. Ea mi-a spus ceva, dar nu am luat-o în serios, până să îmi spună și restul concurenților.", a declarat Iasmina, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.

Citeste si: Războiul s-ar putea încheia RAPID. Ce vrea Rusia de la Ucraina, în schimbul păcii! Unica CERINȚĂ..- bzi.ro

Mihai Florea [Sursa foto: Instagram]

Cum arată mama lui Mihai de la Puterea Dragostei

Toți urmăritorii emisiunii Puterea Dragostei îl știu pe Mihai Florea, însă doar prietenii apropiați și cunoștințele o știu și pe mama lui. Recent, fostul concurent al emisiunii fenomen de la Kanal D a postat pe contul lui de TikTok un videoclip cu mama lui, care a devenit viral și a fost foarte apreciat.

Acesta și mama lui au primit sute de comentarii din partea internauților, mesaje numai de bine și complimente pentru cei doi. Mama lui Mihai a fost foarte apreciată de urmăritorii din mediul online ai fiului ei, aceasta având parte doar de cuvinte de laudă.

Mihai si mama lui

Citeste si: EXCLUSIV! Bianca Comănici este îndrăgostită?! “Pe el îl fac tatăl copiilor mei. Îmi place mult de el” Lui Ștefan nu i-a venit să creadă!

”Ce mamă frumoasă ai/ Ce frumoasă este mama ta/ Să-ți trăiască, să știi s-o prețuiești în continuare/ Ai cea mai frumoasă mamă, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, iubire și multă fericire/ Singura femeie din viata ta care merită totul/ ce frumoasa mama si tanara mama ai, Mihai/ foarte frumoasă este mama ta, seamănă cu tine”, sunt doar câteva mesaje ale internauților.