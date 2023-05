Mulți o vor în ring, dar ea se opune! Emy Alupei recunoaște de ce nu vrea să se lupte în cușca RXF: "Trebuie să merite rău de tot să te bagi" | EXCLUSIV

In articol:

Emy Alupei a vorbit despre ce schimbări vrea să aducă în industria muzicală de trap, despre relația pe care o are cu Anamaria Prodan și cu fiica sa, Sarah, dar și despre cum este Emy Alupei în viața reală, dincolo de camere.

Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, artista a povestit despre cât de bine se înțelege cu fiica Anamariei Prodan, Sarah, dar și despre cum majoritatea fanilor spun că ele două seamănă. Emy a menționat că-și dorește să se implice mai mult în trap-ul românesc, unde predomină bărbații, anume să aducă importanța femeii în această industrie muzicală. Tot aceasta a declarat că ea în realitate își folosește imaginea de “dură” ca un scut defensiv, ea fiind foarte sensibilă.

Se bate Emy Alupei în RXF?

Emy Alupei are un caracter puternic și e foarte ambițioasă și curajoasă. În competițiile televizate la care a participat a demonstrat aceste lucruri. Emy ne-a spus părerea ei sinceră despre galele RXF, locul unde mulți dintre fanii ei o văd. De ce nu s-a bătut cu nimeni până acum și dacă are de gând să provoace pe cineva, ne-a mărturisit chiar ea.

"Foarte des am primit întrebarea asta și am zis bă frate, dacă tot te bați, că e o chestie fizică, o luptă fizică, nu e ca și cum mă duc și cânt, că e plăcerea vieții mele și altfel stai de vorbă, plătiți mă mulți bani. Toată lumea care se bagă în așa ceva, e foarte greu. Sunt antrenamente, e luptă fizică. Dacă ăsta e visul tău și vrei să fii un luptător de performanță, clar, du-te. Așa, e ciudat, că eu cânt, sunt artistă, e o ipostază dubioasă. Trebuie să merite rău de tot să te bagi, dar e super cool conceptul. Dacă chiar își dorești, mergi acolo și te bați, nu trebuie să te intereseze ce zic alții. Eu nu am primit nicio provocare de la nicio fată. Nici nu știu cu cine m-aș bate, nu știu ce înălțime au fetele din industrie. Mereu am fost cea mai înaltă fată. Eu nu am de-astea cu provocatul, nu sunt o fire agresivă.", a declarat Emy Alupei.

Emy Alupei, totul despre prietenia cu Sarah Prodan

Totodată, Emy a legat o prietenie frumoasă și cu Sarah. Publicul, inclusiv noi, am observat cât de tare seamănă cele două, iar Emy a avut o replică genială despre acest aspect.

"M-am împrietenit și cu Sarah, fiica ei, e top Sarah, mă înțeleg foarte bine cu ea. Lumea zice că suntem surori, efectiv. Toată lumea zice bă, ce semănați. Poate suntem surori din altă viață, mai știi? Nu se știe niciodată.", a mărturisit Emy Alupei, la WOWnews.

