Mușchii lui Klaus Iohannis, lăudați în mediul online! Reacțiile virale ale internauților: „La ce sală mergeti?”

Președintele României Klaus Iohannis s-a vaccinat împotriva coronavirusului vineri, 15 ianuarie. Momentul a fost transmis live și a avut loc la entrul de vaccinare împotriva COVID-19, din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”. Gestul președintelui a fost pentru a marca începerea celei de-a doua etape de vaccinare din România.

Atenția internauților a fost îndreptată asupra... mușchilor pe care președintele României îi are.

Fizicul șefului statului i-a impresionat pe internauți, iar glumele din mediul online nu au întârziat să apară. Mulți dintre utilizatori au mărturisit că imaginile cu mușchii președintelui i-au motivat să meargă la sală. (Citeste si:LIVE VIDEO. Klaus Iohannis, prima conferință de presă din noul an: „Mă voi vaccina public pe 15 ianuarie”)

„Boss, respect pt mușchii aia! M-am apucat sa fac flotari după ce am văzut imaginile”, „Well, un lucru stim sigur, you never skip back&arms day”, „La ce sală mergeti?”, „În numele tuturor femeilor, vă mulțumim. La rapel, dacă se poate, vă rugăm frumos, vrem să vedem dacă faceți și abdomene”, „Unde faceți sala? M ați motivat sa ma apuc și eu văzând mușchii dvs 😅😅😅”, „Am crezut prima data ca e reclama la sala de fitness”, „Cat impingeti la piept, Dl. Presedinte?”, „Felicitări!...fizic impecabil 😉”,sunt doar câteva dntre miile de reacții din mediul online.

Klaus Iohannis, primele declarații după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19: „Este o procedură simplă, nu doare”

Președintele României a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce s-a vaccinat

împotriva COVID-19 . Klaus Iohannis a mărturisit că nu doare deloc, iar vaciinarea, împreună cu respectarea măsurilor de protecție vor ajuta să ajungem cât mai repede la normalitate.

„M-am vaccinat. Este o procedură simplă, nu doare şi vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient şi recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea, împreună cu respectarea măsurilor de restricţie ne vor scoate din pandemie. Vă mulţumesc, vă doresc multă sănătate”,a declarat preşedintele României, Klaus Iohannis .