Musty a ajuns în România! Fostul războinic a făcut declarații bombă despre Mellina: ”Este o poveste de dragoste, o iubesc din tot sufletul meu”

Drumul în competiția Survivor România 2021 a ajuns la final, acum puțin timp, pentru Musty din echipa Războinicilor. Fratele lui Kamara a ajuns la votul publicului după ce a fost nominalizat de Albert Oprea. Acum, Musty a ajuns pe tărâm românesc după eliminarea de la Survivor România 2021!

Fostul concurent al emisiunii fenomen de la Kanal D a făcut primele declarații după ce a ajuns în România. Fostul războinic a vorbit despre viața pe care o avea înainte de competiție, dar și despre starea de spirit pe care o are acum, după ce a plecat de la Survivor.

” Aveam o viață destul de bună, proiecte pregătite ca să le scot, pentru că am o casă de producție și niște artiști mișto. Nu eram foarte sigur să mă bag în chestia asta (Survivor România). M-a trimis nebunul ăsta de fratele meu în jocul ăsta și m-am dus cu capul liniștit și pregătit de aventură. La o aventură sportivă, o aventură de viață. Așa că m-am dus cu capul liniștit și m-am întors cu capul mult mai liniștit și cu mare chef de muncă, de muzica mea...Nu mai știam ce să fac. E prima dată în viața mea când rămân două luni și ceva fără muzică. M-am întors cu mare chef, mai bine, mai ok pentru ce avem nevoie în viață toți să mergem înainte. Așa că, m-am întors super bine”, ne-a mărturisit Musty, imediat după ce a ajuns în țară.

Musty a ajuns în România! [Sursa foto: Captură foto]

Musty, dezvăluiri senzaționale despre Mellina

În mediul online au existat tot felul de zvonuri, conform cărora între Musty și Mellina s-ar fi înfiripat o poveste de iubire. Cei doi războinici au fost foarte apropiați pe durata parcursului lor în competiția de la Kanal D. Așadar, telespectatorii s-au gândit că poate relația dintre ei este mai mult decât una de prietenie.

Musty a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre relația dintre el și cântăreața Mellina.

” Este o poveste de dragoste, o iubesc din tot sufletul meu. Mamă, cât o iubesc! Dar ca pe o soră. Mellina pentru mine este o soră în plus. Nu știu de unde a scos lumea că e o dragoste, dar nu a fost așa. Ea s-a simțit foarte protejată de mine, mai ales în partea de mâncare, să învețe multe lucruri de la mine. Ea s-a apropiat foarte tare de mine după aproape o lună. La început nu prea mă înțelegeam cu ea. Ea se știe cu fratele meu de 17 ani. Mellina a simțit un sprijin din partea mea și eu chiar eram acolo pentru toți, care aveau nevoie de mine. Eu am fost mereu acolo pentru ea. O s-o vreau în viața mea mereu, dar eu o simt ca pe o soră. Mie nu mi-a greșit cu nimic. Eu chiar o iubesc foarte mult, și pe Maria o iubesc..dar trebuie să ne echilibrăm”, a conchis Musty, imediat cum a ajuns în România.

