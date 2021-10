Musty de la Survivor România se iubește cu o fostă războinică! Nici ei nu se așteptau să se ajungă aici: „I-am zis că o să ne căsătorim” EXCLUSIV

In articol:

După ce i-au văzut la Survivor România telespectatorii au speculat că între Musty și Mellina este ceva, căci amândoi erau extrem de apropiați în cadrul competiției. Dar iată că adevărul este că nu se întâmplă absolut nimic între ei.

Totuși, fostul concurent al emisiunii fenomen de pe Kanal D trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o fostă Războinică ce a fost în sezonul unu Survivor România.

Relația lor a început neprevăzut și a evoluat extrem de frumos până în acest moment. Cuplul a încercat să țină totul un secret, căci au vrut să vadă cum se înțeleg și dacă ceea ce au ei va rezista. Dar iată că acum totul a ieșit la iveală.

Musty și Alice de la Survivor România se iubesc de șase luni

Musty și Alice au același cerc de prieteni și se cunosc deja de ceva timp. Relația celor doi a fost de pură amiciție și nici măcar ei nu s-au așteptat ca flacăra pasiunii să se aprindă. Dar iată că încă din luna mai a anului acesta cei doi formează un cuplu extrem de puternic și bine sudat.

La început, au încercat să țină totul un secret, căci voiau să vadă cum se înțeleg și dacă relația este una de durată. Alice spune că nu o deranjează deloc relația pe care Musty o are cu Mellina, ba chiar cele două se înțeleg de minune și sunt foarte bune prietene.

„I-am zis de la început că nu am vrut să se afle o perioada lunga, dupa care a zis sa mergem la un eveniment monden. Acolo noi inca ne ascundeam si Musty nu stia ca eu vreau sa zic in ziua aia si la interviu eu am zis ca suntem impreuna. Deci eu am hotarat sa zic.(...)

Eu am vazut relatia dintre ei si nu am simtit niciodata gelozie. Eu cand am facut cu Musty cunostinta, dupa am devenit aproapiate si i-am spus lui Musty ca imi place foarte mult de ea”, a declarat Alice, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Musty și Alice, planuri serioase de viitor

Deși între cei doi există o diferență de vârstă, acest lucru nu este un obstacol al relației. Alice nu a crezut la început că vor rezista, iar acum amândoi sunt plăcuți surprinși de cum a evoluat totul. De jumătate de an sunt de nedespărțit, iar planurile de viitor sunt mărețe. Musty spune că se gândește chiar să se însoare cu fosta concurentă din sezonul unu Survivor România.

„Noi ne gandim la multe chestii, ne punem pe masa multe variante. Ea e foarte serioasa si a avut doar cateva persoane in viata ei. Eu am trait alta viata si ea a crezut ca o sa avem o relarie scurta. Din experienta mea, viata mi-a aratat ca nu conteaza cat de mare este diferenta de varsta. Am mai avut discutii cu ea. Aproape traim impreuna. Suntem foarte mult timp impreuna si pot sa spun ca traim impreuna. Noi avem si gandul ala sa ne mutam chiar impreuna, sa avem un viitor. Eu am sentimente pentru ea.

Eu i-am zis de cateva ori ca o sa ne casatorim si cand imi zice da, cand zice nu. O las acolo asa si astept momentul cand o sa mi zica ea”, a declarat Musty în emsiiunea „Bărbați vs. Femei”.