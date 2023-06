"N-a mai putut să o mute" Informația care aruncă în aer întreaga anchetă, în cazul fetei de 12 ani, găsită fără suflare în lada patului. Cum ar fi încercat principalul suspect să-și ascundă urmele

In articol:

Misterul crimei din Sectorul 4 al Capitalei, unde trupul unei fetițe de 12 ani a fost găsit ascuns în lada patului, este departe de a fi deslușit. Detalii șocante ies la iveală pe zi ce trece. Denunțătorul din cazul crimei macabre a făcut declarații care aruncă în aer întreaga anchetă și a povestit cum ar fi încercat principalul suspect să scape de trupul fetiței.

Anamaria Constantin a fost găsită fără suflare în apartamentul în care mama sa locuia cu chirie, împreună cu concubinul ei. După ce Simona Iftimovici, mama adolescentei, a fost reținută în Spania și a declarat că nu a avut nicio legătură cu moartea fiicei sale, principalul suspect în acest caz a devenit concubinul femeii, care este însă de negăsit. Denunțătorul din acest caz, bărbatul care a și filmat-o pe Simona Iftimovici după ce a fost eliberată de polițiști, a vorbit despre momentul în care femeia și concubinul ei au venit în Spania pentru a se angaja.

Cum ar fi încercat concubinul Simonei Iftimovici să ascundă crima comisă

Potrivit denunțătorului, care a fost coleg de muncă în Spania cu Simona Iftimovici și concubinul ei, acesta din urmă a avut o atitudine ciudată atunci când a venit să se angajeze și părea panicat când a aflat că va fi fotografiat. De asemenea, principalul suspect din cazul crimei din Berceni nici n-a mers la muncă în prima zi, pentru că ar fi fost speriat de faptul că cineva îi va face poze.

„La ferma unde lucrăm când ne face contractele, ne face poze. Trebuie să semnăm în fiecare zi, semnăm pe poza noastră. El atunci iar s-a panicat când ne-a făcut poze, că nu știa pentru ce ne face poze. Ați înțeles? Prima zi n-a venit la muncă, că-l doare stomacul, că nu știu ce, probabil că nu știa. Aștepta să vină ea de la muncă să întrebe de ce ne-a făcut poze, pentru ce?”, a declarat colegul de muncă al Simonei Iftimovici și al concubinului ei, conform antena3.ro.

În plus, concubinul Simonei ar fi plecat pe data de 7 mai în România, perioadă în care adolescenta Anamaria era deja dată dispărută de către familia sa. Potrivit denunțătorului, Simona Iftimovici ar fi povestit că bărbatul nu a stat decât o noapte în țară, timp în care ar fi încercat să mute trupul neînsuflețit al fetei din apartament, însă nu a reușit din cauza stadiului de putrefacție în care acesta se afla.

„Pe 7 mai, el era plecat spre România, am înţeles de la ea că a ajuns în România, şi aşa e, a plecat pe 7, el pe 10 era în apartament. După aceea, am auzit de la ea că el nu a stat decât noaptea de 10, pe 11 a plecat spre Olanda. Am înțeles tot la fel, de la ea, că ar s-ar fi dus, aşa bănuieşte ea, acum nu știu dacă acesta era planul, s-ar fi dus să o mute din apartament, dar fiind copilul prea mult în putrefacție n-a mai putut s-o mai mute”, a mai declarat colegul de muncă al Simonei Iftimovici, mama fetiței ucise.