”N-am fugit nicăieri” Culiță Sterp, primele declarații despre accident. De ce nu a spus nimic până acum: „Nu-și mai au rost cuvintele și nici scuzele”

Culiță Sterp este numele care se află pe buzele tuturor de câteva zile încoace. În urmă cu aproape o săptămână, manelistul a provocat un accident în Cluj-Napoca, încălcând de mai multe ori regulile impuse de lege.

Cântărețul a circulat cu viteză, a ignorat semnalele oamenilor legii, a trecut pe roșu, a lovit o mașină care circula regulamentar, a părăsit locul accidentului, s-a ascuns de polițiști, s-a urcat beat la volan, dar și sub influența substanțelor interzise.

Culiță Sterp își arată regretul față de cele întâmplate

Astfel, pentru toate acestea, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, i s-a suspendat permisul de conducere pentru o lună și s-a ales și cu o amendă.

Mai mult decât atât, în urma accidentului, cei care îl plăceau s-au împărțit în două categorii: unii au rămas de partea lui, în timp ce alții l-au pus la zid.

Astfel, fiind judecat prin lege, dar și de cei din online, cei din familia manelistului au ieșit rând pe rând să îi ia apărarea, iar acum chiar el în persoană a decis să vorbească public despre faptele care i-au adus un val de ură spre el.

Pe Instagram, Culiță Sterp a luat cuvântul și, vizibil afectat de cele întâmplate, a ținut să transmită câteva gânduri tuturor.

Mesajul său a fost pentru fani, familie, pentru cei care-l ceartă acum, dar, în special, pentru tânărul care circula regulamentar și în care el a intrat cu mașina, acesta având nevoie de îngrijiri medicale.

Așadar, manelistul a ținut să spună că în tot acest timp s-a interesat constant de starea de sănătate a lui Marius, dar și că a luat legătura cu familia acestuia, iar situația dintre ei a ajuns la un numitor comun.

De altfel, o altă parte a mesajului său, cu mii de mulțumiri la înaintare, s-a îndreptat către familia sa, care îi este alături necondiționat, dar și către cei care l-au susținut și încă o fac, chiar și în urma problemelor pe care le-a provocat.

De asemenea, surprinzător sau nu, fiul cel mare al familiei Sterp nu i-a uitat nici pe cei care de aproape o săptămână îl pun la zid, îi critică acțiunile și îl ”amendează” cu vorbe dure pentru atitudinea pe care a avut-o în noaptea de miercuri spre joi.

Acestora, cântărețul le apreciază sinceritatea și le spune că le înțelege supărarea, căci este conștient că merită să fie certat pentru ceea ce a făcut.

Mai mult decât atât, el a ținut să precizeze și că în urma celor mai recente evenimente din viața sa a învățat o lecție dură și promite că de acum încolo va fi un om cu picioarele pe pământ, modest, dedicat familiei și muzicii.

Mesajul lui Culiță, după accidentul din Cluj

”Vă pup pe toți, dragii mei, n-am fugit nicăieri, aici sunt, doar că mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc cu voi după toate cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez totul la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să-mi cer scuze, în primul rând, lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui, cât și familiei lui, cu care am ținut legătura și cu care m-am și împăcat pe toate planurile, vreau să-mi cer scuze oamenilor pe care i-am dezamăgit, celor care îmi ascultă muzica, celor care mă apreciază și în special familiei mele, care a fost și este necondiționat lângă mine, indiferent de orice situație în care aș fi, dar și oamenilor care mă apreciază pentru felul meu de a fi.

Știu că am dezamăgit și că poate nu-și mai au rost cuvintele și nici scuzele, dar nu cred că este om în lumea asta fără greșeală, cred că absolut toți greșim. Poate, eu chiar am avut nevoie să fac asta, ca viața să mă învețe o lecție foarte importantă, din care să-mi iau absolut toate învățăturile și să le duc mai departe. Pot să spun doar că mi-am promis mie că vor fi multe lucruri în viața mea care se vor schimba în bine, pentru că asta a fost cea mai mare palmă pe care o puteam primi de la viață până acum, ca să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să vă mulțumesc că-mi sunteți alături, dar și pentru criticile pe care mi le-ați dat, pentru că le meritam, au fost pe bună dreptate. Eu pot doar să vă promit că eu o să rămân același om, indiferent de situațiile prin care am trecut, cu mult mai multe lecții învățate, pentru o viață mai bună pe viitor.

Nu vă spun mai multe, deocamdată cam atât, vă doresc tot ce e mai bun și vă mulțumesc încă o dată celor care ați fost alături de mine, dar, cum am spus, și celor care m-ați criticat, pentru că ați făcut-o pe bună dreptate”, a spus Culiță Sterp, pe pagina personală de Instagram.