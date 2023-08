„N-am văzut pic de empatie” Dan Negru a răbufnit și a criticat dur autoritățile, după incidentul de la 2 Mai și cel de la Botoșani! Prezentatorul TV dă vină pe statul român

In articol:

În ultimele zile, mai multe tragedii au cuprins țara noastră. După accidentul cumplit din localitatea 2 Mai și cazul Alexandrei, femeia care a murit în spitalul din Botoșani, așteptând ca un doctor să o vadă, mai multe persoane publice și-au luat inima în dinți și au comentat aceste subiecte.

Dan Negru, reacție acidă după tragediile de la 2 Mai și Botoșani

Printre ele se numără și Dan Negru.

Ultimele zile au fost pline de evenimente de-a dreptul șocante, atât pentru familiile celor implicați cât și pentru restul cetățenilor. După tragedia din localitatea 2 Mai, unde un șofer aflat sub influența substanțelor interzise a ucis doi tineri, și după incidentul de la Botoșani, unde o femeie însărcinată a murit din cauza nepăsării medicilor, mai multe persoane publice au reacționat. Printre ele se numără și Dan Negru. Prezentatorul TV a criticat dur statul român și a făcut o comparație cu un caz faimos, în care un lituanian a cărui fetiță a fost distrusă de un om influent și-a făcut dreptate singur.

Citește și: "În mod normal, un conducător auto nu poate" Filmul tragediei din 2 Mai, prin ochii unuia dintre supraviețuitori. Darius a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul în care șoferul de 19 ani i-a spulberat prietenii pe șosea

„ N-am văzut pic de empatie, de afecțiune din partea șefilor din poliție sau a ălora din sistemul sanitar după tragediile din 2 Mai și Botoșani. Empatia însemnă să vezi cu ochii altuia, să asculți cu urechea altuia sau să simți cu inima altuia. Când copiii drogați ai celor influenți sunt lăsați liberi de poliție, și ucid, statul eșuează. Când o tânără e lăsată să moară într-un spital și sute de oameni ies in stradă cerând dreptate, statul eșuează. Și nu sunt puține țările in care atunci când statul a eșuat, populația a început să-și facă dreptate singură. Ăsta e pericolul spre care ne îndreptăm! Cazul lui Drasius Kedys e faimos in toată lumea! Drasius a fost un lituanian a cărei fetiță a fost distrusă de un „barosan” într-o țară coruptă. Tatăl și-a căutat dreptatea in tribunale, a trimis petiții in parlament dar nimeni nu l-a luat in seamă. Drasius, fost luptător in armata lituaniană, și-a făcut singur dreptate si i-a executat pe toți cei implicați in drama fetei lui. „There is a Drassius in each daddy”( „Există un Drassius în fiecare tată”) a fost sloganul pe care l-a făcut cunoscut!

Am trecut zilele astea prin Bistrița Năsăud, acolo unde s-a născut Coșbuc. A scris versurile astea acum 129 de ani:

„Înjuri ce-avem noi drag şi sfânt:

Nici milă n-ai, nici crezământ

Flămânzi copiii-n drum ne mor

Şi ne sfârşim de mila lor…

N-avem nici vreme de-nchinat.

Căci vremea ni-e în mâni la voi

Avem un suflet încă-n noi

Şi parcă l-aţi uitat!

Când nu vom mai putea răbda,

Când foamea ne va răscula

Hristoşi să fiţi, nu veţi scăpa

Nici în mormânt!”, a scris Dan Negru pe pagina de Facebook.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Fostul polițist Cristian Cioacă va fi eliberat din închisoare. Tribunalul Argeș i-a admis contestația- stirileprotv.ro

Și Mihai Morar a reacționat după tragedia de la 2 Mai

Mihai Morar nu s-a putut abține și a ținut și el să comenteze tragedia care a avut loc în localitatea 2 Mai. Prezentatorul de radio a avut o reacție acidă și a specificat foarte clar că problema o reprezintă, de fapt, consumul de substanțe interzise în rândul tinerilor.

Citește și: „Într-o țară normală” Mihai Morar nu a mai putut rezista și a vorbit fără rețineri despre accidentul de la 2 Mai! Prezentatorul de radio a avut o reacție acidă și a criticat dur autoritățile: „Nu interesează pe nimeni”

Citeste si: „Băiețașul ăsta mă scoate din minți. Are tupeul să dea lecții despre educație. Parveniții sunt cel mai mare cancer al acestei țări!” Oana Roman, atac dur în mediul online la adresa lui Selly!- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Bibi a suferit un accident pe scenă. Care este starea de sănătate a artistei- radioimpuls.ro

„Într-o țară normală, la 5 ore după această știre, șeful IPJ Constanța și șeful Poliție Române aveau deja depuse demisiile. Într-o țară normală, la 5 ore după această știre, ministrul de Interne și-ar fi cerut scuze, în numele Poliției Române, părinților celor doi tineri uciși și de neglijența în serviciu a angajaților săi. Într-o țară normală, nu în România, unde Ministerul Afacerilor Interne acoperă sărăcia și slaba pregătire cu postări umanistice pe Facebook. Într-o țară normală, Prim-Ministrul țării ar fi ieșit public și ar fi recunoscut că instituțiile Statului sunt depășite de consumul de droguri în rândul adolescenților, ar fi cerut toleranță zero pentru droguri în școli și pe șosele și ar fi anunțat asta ca prioritate a următorului an de guvern. Într-o țară normală, nu versurile lui Gheboasă sunt problema, ci ceea ce consumă cei care ascultă versurile lui Gheboasă. Dar asta nu interesează pe nimeni pentru că e o problemă mult prea greu de rezolvat.. și de părinți, și de la școală, și de Poliție, și de Guvern. Și de-atunci decât s-o rezolvăm, mai bine o ascundem sub false probleme. Dumnezeu să îi odihnească pe Sebi și Roberta. Dumnezeu să ne ierte”, a scris prezentatorul de radio în mediul online.