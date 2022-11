„N-am vorbit cu el, ce mă tot întrebi?” Anca Serea, reacție neașteptată când a fost întrebată unde este Adi Sînă. Ce s-a aflat, după ce au făcut 7 ani de căsnicie: „Sunt și momente dificile”

In articol:

Anca Serea și Adi Sînă formează unul dintre cele mai unite și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Au o relație de 12 ani, iar recent au sărbătorit 7 ani de mariaj.

Fosta prezentatoare TV a fost invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, acolo unde a vorbit despre momentul important din viața sa și a soțului său, dezvăluind că, la fel ca în orice relație, la rândul

lor, au avut parte de momente tensionate, pe care le-au depășit împreună.

Astfel, Anca Serea a povestit cum au aniversat fericita zi din viața lor, explicând că au petrecut în familie, căci s-au apucat de reamenajarea locuinței. În același timp, șatena a fost întrebată și de soțul ei, mai precis ce face, însă Anca s-a arătat deranjată de curiozitatea moderatorului TV.

„N-am vorbit cu el, ce mă tot întrebi? M-ai invitat pe mine sau pe el? Ți-o fi dor de el. Cum am sărbătorit? Am fost la masă, am fost la cină, mi-a cumpărat ceva drăguț și am sărbătorit cu copiii, în familie, pentru că la noi în casă este încă un șantier.

Ne-am apucat de refăcut, de reamenajat o casă. Îmi place, am zis că mă reprofilez după 50 de ani. Îmi fac o echipă din asta”, a spus Anca Serea, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Adi Sînă, despre relația cu Anca Serea: „Mai sunt și momente dificile”

Ei bine, moderatorul TV i-a pregătit o surpriză de proporții Ancăi Serea, așa că în platoul de televiziune și-a făcut apariția și Adi Sînă, îmbrăcat la costum și cu un buchet mare de flori, șatena fiind plăcută surprinsă: „Vorbești despre nunta noastră fără mine?”, a întrebat Adi Sînă.

La rândul său, Adi Sînă a împărtășit cu telespectatorii câteva detalii din intimitate, precizând că relația sa cu Anca nu este doar lapte și miere, însă împreună au reușit să treacă peste toate momentele tensionate din cuplu.

„Acuma, de ce să…Ca în orice relație mai sunt și momente dificile și momente frumoase, le avem pe toate. Ceea ce mă bucură foarte tare e că, uite, am ajuns la aproape 12 ani de relație. Este cea mai lungă relație a ei…”, a mărturisit Adi Sînă.

„Și a ta nu?”, a reacționat Anca Serea.

„Și a mea…și ăsta e un lucru foarte minunat. Eu pregătesc foarte multe surprize, așa, nu-i așa, iubita mea?”, a răspuns Adi Sînă.