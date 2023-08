„N-am vorbit despre asta până acum” Ana Baniciu s-a deschis în fața fanilor și a spus totul despre operația pe care a suferit-o. Mărturisirile pe care toată lumea le aștepta

In articol:

Ana Baniciu este una dintre vedetele de la noi care s-au făcut remarcate în lumina reflectoarelor încă de la o vârstă fragedă.

Talentul l-a moștenit de la tatăl ei, apoi a urcat treaptă cu treaptă pe scara succesului ca actriță și cântăreață.

Citește și: Ana Baniciu și iubitul ei se mută în casă nouă! Artista a dezvăluit când vor fi gata renovările: „Vara asta știți unde mă găsiți”

Ana Baniciu a recurs la o operație de rinoplastie

Lucru care a făcut-o să fie mereu în lumina reflectoarelor și sub lupa fanilor din online, în fața cărora a ales să fie mereu sinceră și deschisă.

Tocmai de aceea acum, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri făcută pe Instagram, Ana Baniciu a vorbit despre intervenția chirurgicală prin care a trecut, fără ca multă lumea să știe acest fapt.

Deși a spus în trecut că nu a apelat la bisturiu, dar că nu este exclus pe viitor să o facă pentru frumusețea căpătată în cabinetele medicilor esteticieni, acum cântăreața face mărturisiri despre pasul pe care l-a făcut pentru o transformare vizibilă, dar nu exagerată, subliniază ea.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Ana Baniciu, dezvăluiri sincere chiar înainte de nunta cu Edy Kovacs. Ce a recunoscut artista despre relația cu bărbatul care îi va deveni soț: „Sunt ca o carte deschisă”

Fiind vorba despre operația de rinoplastie la care a recurs chiar anul acesta, spunând că așteptarea sa a avut și un motiv foarte bine întemeiat.

”Cum a fost operația de rinoplastie? Este dureros?”, a fost întrebată vedetă de către un internaut.

În fața acestei întrebări, viitoarea soție a lui Edy Kovacs a declarat că operația nu a fost una care să o facă să treacă prin chinuiri groaznice, dar nici un lucru plăcut.

Însă, declară că a decis să facă acest pas abia acum pentru că, în urma documentărilor făcute, a aflat cât de mult a evoluat tehnologia și a dat și peste doctorul de care avea nevoie.

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții lui Robbie Robertson, liderul trupei The Band- radioimpuls.ro

Citește și: „Nu prea mă regăsesc” Ana Baniciu a vorbit abia acum despre asta! A recunoscut, fără ocolișuri: „Realitatea este alta”

Ea spune că acum, privindu-se în oglindă, este mulțumită de noua sa înfățișare și nu regretă faptul că a așteptat atât de mult, căci totul a decurs așa cum spera.

”N-am vorbit despre asta până acum, dar mă bucur că m-ai întrebat! Nu e dureroasă deloc… nici plăcută… e o operație! Mă bucur că tehnologia a avansat foarte mult (ăsta e și motivul pentru care am făcut această intervenție la 30 de ani). Am căutat un doctor priceput care să intervină fără să îmi schimbe radical trăsăturile… și cred că am reușit”, a spus Ana Baniciu, pe contul personal de Instagram.

Ana Baniciu s-a deschis în fața fanilor și a spus totul despre operația pe care a suferit-o [Sursa foto: Instagram ]