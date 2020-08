Actorul, impreuna cu sotia sa Beyza Șekerci, si ea actrita, au decis sa scape de stresul orasului, si s-au retras la “tara”, unde se bucura de vara, in casa lor din Urla. Celebrul cuplu a stranit interesul jurnalistilor locali care au fost curiosi sa afle cateva lucruri despre acestia.

Citeste si: Florin Salam, lovit de o mare nenorocire după ce a cântat la priveghiul lui Emi Pian - evz.ro

Intrebat cum este viata la tara, daca sunt ajutati de sateni, Engin a raspuns:

"Da, sa fie sanatosi! Toti sunt oameni nemaipomeniti. Am fost primiti ca niste oaspeti de vaza cand am venit prima data aici, dar acum ne-am integrat perfect; suntem ca ei, niste tarani, afirm cu mandrie asta, si asa ne vad si ei, ca oameni de-ai locului. Asa cum ei isi asuma tot felul de responsabilitati in sat, ca lucrurile sa decurga bine, intocmai facem si noi. Asta este frumusetea acestui loc. Traim intr-un mod frumos aici”, a raspuns, plin de mandrie actorul, pentru cotidianul turcesc Milliyet.

Engin Hepileri il interpreteaza pe Uygar, un barbat extrem de periculos si, in acelasi timp, indragostit pana la obsesie de frumoasa Sevda (Ozgu Kaya), sufletul-pereche al lui Ali, interpretat de faimosul Keremcem. Cum vor evolua personajele preferate aflati urmarind un nou episod din “Dragoste si secrete” in aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D.

Sursa