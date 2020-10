Naba Salem de la Bravo, ai stil - bătută de Dudu

Naba Salem de la Bravo, ai stil este în centrul unui nou scandal. Vedeta îl acuză pe hairstylist-ul vedetor, Dudu, că a bătut-o. Nimeni nu ar fi crezut că s-ar fi ajuns în acest punct: două personalități puternice și îndrăgite pe internet, doi buni prieteni au ajuns la păruială. Este vorba despre Naba Salem, fosta concurentă Bravo! Ai Stil și despre Dudu Exclusiv, hairstylist-ul multor vedete.

Nu se cunoaște cu exactitate de unde a plecat scandalul, însă este cert că s-au aruncat pumni și s-au tras de păr: Naba a postat un videoclip pe rețelele de socializare în care a explicat, destul de calm, ce s-a petrecut între ea și Dudu.

Naba Salem de la Bravo, ai stil, bătută de Dudu

Focoasa brunetă a povestit în videoclip că Dudu ar fi agresat-o fizic, arătând camerei o vânătaie de pe gât și una din zona feței, ulterior povestind și că a fost trasă de păr.

Dudu Exclusiv - Conchita de Romania

Naba Salem a continuat declarațiile cu o serie de declarații șocante la adresa lui Dudu: „Dragile mele, astea care vă faceți extensiile, să știți că pe toate vă face pan**ame, c**ve și așa mai departe. Să știți că toate care îl ajută mănâncă c***t. Sunt văzute mai prost decât alea care nu-l ajută. Să se vadă cine e Dudu. Mâna ce te ajută trebuie să o apreciezi și să o respecți, nu să îți bați joc de ea. Dar ce să știe…”

Se pare însă că Naba ar fi auzit ce spune Dudu despre ea altor clienți, astfel că a mers în salonului lui pentru a-și face dreptate.

Dudu Exclusiv vine cu un răspuns

Bineînțeles că Dudu a venit și el cu o explicație, în urma căreia s-ar părea că lucrurile stau complet altfel. Hairstylist-ul a spus că doar s-a apărat, că bruneta a venit în salon și l-a atacat fizic, iar el pur și simplu a fost nevoit să se apare, fiind o reacție normală.

Naba și Dudu, pe vremea când erau prieteni

„Eu nu am bătut-o pe Naba. Naba a venit în incinta salonului la mine, a sărit peste mine, mi-a rupt tricoul, mi-a dat doi pumni și evident că și eu, la rândul meu, am fost nevoit să mă apăr într-un fel sau altul. Am chemat poliția. Poliția o să-și facă datoria. Există camera de luat vederi, o să vă demonstrez la toți că eu nu am bătut și nici n-o să bat vreodată o femeie. Pur și simplu m-am apărat așa cum ar face oricine. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mie-mi pare rău de toată situația asta, pentru că eu am considerat-o prietena mea pe Naba, eu am iubit-o, ne-am ajutat reciproc, am fost unul lângă altul. Dar dacă ea a vrut să ajungem la situația asta, eu am vrut să mă apăr”, a explicat Conchita de România, citat de cancan.

