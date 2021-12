Namiko, fiica lui Cabral Ibacka, suferă de un sindrom rar întâlnit. Micuța a moștenit afecțiunea de la tatăl ei: "Este vorba de o..."

In articol:

Cabral a ținut să le împărtășească fanilor o problemă cu care se confruntă încă din copilărie și despre care nu a vorbit niciodată. Soțul Andreei Ibacka le-a dezvăluit celor de acasă că suferă de "sindromul picioarelor neliniștite", o afecțiune rar întâlnită, care se manifestă în multiple feluri.

Recent, prezentatorul a descoperit că și fiica lui a moștenit această boală, căci Namiko face niște mișcări asemănătoare.

Citeste si: Cabral, dezvăluiri despre momentele grele din viața lui! "Ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători!"

Cabral: "Sunt unii care se chinuie pe bune cu boala asta"

Cabral a dezvăluit că nu a avut o copilărie tocmai normală, din cauza unei boli care îi provoca tot timpul disconfort. Prezentatorul TV se confruntă încă de mic cu afecțiunea neurologică "Willis-Ekbom", cunoscută și sub denumirea de "sindromul picioarelor neliniștite", care poate fi recunoscută după unele senzații la nivelul membrelor inferioare: "Trăiesc cu el de când încă eram copil şi din cauza lui am fost certat nu de puţine ori. Sindromul picioarelor neliniştite. Cum se manifestă? În mai multe feluri. E vorba de o… nelinişte pe care o au propriile picioare. Efectiv nu găseşti confortul decât dacă tot frichineşti labele picioarelor, le freci ba între ele, ba de pat, ba de aşternuturi. Uneori e cu senzaţie de cald la picioare. Alteori cu senzaţie de rece. Nu e cu mâncărime, dar am auzit că are şi manifestarea asta la unii. Pe alţii îi şi înţeapă. Mai sunt cazuri când şi amorţesc picioarele.

Cabral [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ireal! O româncă a convins un bătrân de 93 de ani că el a lăsat-o gravidă și l-a făcut să-i dea 200.000 de euro...- bzi.ro

Ideea, per ansamblu, este că nu-i un disconfort major (în majoritatea cazurilor), dar nici nu poţi face abstracţie de treaba asta. De cele mai multe ori te lasă în pace după vreo oră, aşa. Şi revin la ideea de mai sus: ai mei au înţeles devreme că e cu defect la băiat – şi ăsta s-a dovedit a fi cel mai mic – şi nu m-au mai certat. Dar în alte cazuri am fost apostrofat, pentru că atunci când te ia cu neliniştea labelor… nu poţi adormi. Şi de nu te frichineşti, te răsuceşti pe toate părţile, schimbi poziţia picioarelor de 89 de ori pe secundă… că-l lasă nervii pe orice adult care ar trebui să se asigure că dormi.

Ăsta cred că a fost în cazul meu singurul neajuns palpabil… am adormit mai greu din cauza agitaţiei de prin pat. Dar sunt unii care se chinuie pe bune cu boala asta (are şi-un nume afecţiunea asta neurologică, Willis-Ekbom), pentru că din cauza ei pot apărea probleme severe de somn şi de la asta se poate ajunge la epuizare, incapacitate de muncă etc.", a povestit Cabral, pe blogul lui personal.

Cabral și familia lui [Sursa foto: Instagram]

Namiko a moștenit afecțiunea de la tatăl ei

Potrivit declarațiilor vedetei, fiica lui, Namiko, îl moștenește și la acest capitol, căci micuța are mișcări necontrolate ale picioarelor, în special înainte de a adormi: "Mi-am adus aminte despre asta fix aseară, când am pus-o pe Namiko la culcare şi-am văzut mişcările pe care le face cu picioarele.

Citeste si: Andreea Ibacka a trecut prin momente dificile! A fost la un pas de a naște prematur: „N-am povestit asta atunci...”

Iniţial, încântat ca un gândac mândru, mi-am zis „Ia uite, se vede că-i fiică-mea, dă la fel ca mine din picio… aoleu!”. Luând la rând informaţiile din ultimul timp, încep să cred că e şi ea în gaşca noastră. Şi măcar ştiu când o bag la culcare să nu-i mai tot repet, ca o babă pe drogurile greşite: 'Nami, gata, nani!...", a mai spus Cabral, în articolul postat pe blog.

Distribuie pe: