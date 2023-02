Naomi Hedman îl face tată pe Florin Ristei? Artistul a publicat prima imagine cu ecografia

In articol:

Florin Ristei și Naomi Hedman se iubesc de ani buni, dar au ales să o facă departe de ochii lumii. Astfel că și logodna a fost încununată tot în mod discret, abia apoi anunțată public.

Însă acum, la ceas de seară, artistul a ales să împărtășească cu fanii săi din online cea mai mare veste.

Concret, cântărețul a publicat la secțiunea InstaStory a imagine cu o ecografie, fără a da prea multe detalii.

Citește și: Florin Ristei, schimbat total de Naomi Hedman, femeia alături de care vrea o familie: ”A fost timing-ul perfect pentru amândoi”. Artistul nu exclude mutarea din România

Florin Ristei, imagine surprinzătoare în online

A ținut, totuși, să scrie în dreptul fotografiei cu pricina ”Oh my God (n.r. Oh, Dumnezeule)'', punând astfel pe toată lumea pe jar.

Nu se știe dacă este vorba despre o posibilă sarcină, dar după această imagine, se poate crede că Noami Hedman urmează să-l facă tată pentru prima dată pe Florin Ristei.

Citeste si: Ce are de spus Georgiana Lobonț, după ce Armin Nicoară a declarat că este supărată pe el: „De unde apar astfel de aberații”- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Dacă va fi sau nu așa, rămâne de văzut, căci, cu siguranță, prezentatorul, acum că a încins spiritele în rândul curioșilor cu această informație, va da, în curând, mai multe detalii.

Naomi Hedman îl face tată pe Florin Ristei [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Profesiile părinților lui Florin Ristei au lăsat-o mască pe Ilona Brezoianu: „Serios?! Wow!”. Cu ce se ocupă, de fapt, cei ce i-au dat viață artistului

Până atunci, însă, cert este că, în toamna anului trecut, întrebat dacă se vede tată în viitorul apropiat, Florin Ristei, deși acum mesajul lui denotă multă emoție, atunci nu se prea arăta foarte încântat de idee.

Citeste si: „De atunci ne-am răcit.” Monica Tatoiu, despre relația cu Florin Călinescu- kfetele.ro

Citeste si: Profesoară, înjunghiată mortal în timpul orei de un elev. VIDEO- stirilekanald.ro

Citeste si: Britney Spears, în pericol de moarte? Ce plan au pus la cale soțul artistei, Sam Ashgari și mama cântăreței pentru a o aduce pe calea cea dreaptă. Artista consumă substanțe interzise și a ajuns din nou la autodistrugere- radioimpuls.ro

Colegul lui Răzvan și Dani spunea că el și partenera lui mai au multe planurile de dus la bun sfârșit până să își dorească să devină părinți.

Muzica și afacerile erau la acea vreme primordiale pentru cuplul-vedetă, dar iată că, dacă se adeverește că Naomi Hedman este însărcinată, viața lor va căpăta un alt sens, căci familia li se mărește.

„Noo (n.r. nu sunt pregătiți să devină părinți), avem multe alte lucruri de făcut! După afaceri, după muzică, poate mai încolo! Anul ăsta nu prea am mai făcut muzică pentru că am lucrat mult, mi-am schimbat și un pic componența trupei, și la anul, în 2023, o să scot un nou album cu muzică de care îmi place mie și cu ce îmi place mie să cânt. 2023 trebuie să vină cu muzică, că am cam stat degeaba și nu e bine! Adică nu am stat degeaba, dar nu am mai ieșit cu muzică”, spunea la acea vreme Florin Ristei, conform Click.