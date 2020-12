Naomi Hedman și Florin Ristei vor deveni părinți?! Cum s-a dat de gol frumoasa mulatră

Naomi Hedman și Florin Ristei vor deveni părinți?! Frumoasa mulatră și-a pus fanii pe jar după un comentariu pe care l-a publicat pe rețelele de socializare.

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz.

Naomi Hedman și Florin Ristei vor fi părinți?!

Comentariul brunetei la o fotografie postată de iubitul ei, i-a pus pe jar pe fani. Naomi a pus mai multe emoticoane la fotografia postată de Ristei, printre care și două emotiocoane cu bebeluși. A fost de ajuns ca fanii să speculeze că cei doi ar putea deveni părinți.

”@hmnaomi Un bebeluș pe drum? Yuuuuhuuu! Voi doi sunteți tare dulci!🥰❤️”, a scris o fană a cuplului.

Naomi Hedman și Florin Ristei nu au confirmat sau infirmat acest zvon apărut recent.

Naomi Hedman și Florin Ristei [Sursa foto: Instagram]

Primul ”te iubesc” a fost spus de către Naomi

Naomi Hedman a prins curaj și i-a spus lui Florin Ristei, primul ”te iubesc”.

”Sings* * Te iubesc, te iubesc, te iubesc! Fără tine nu trăiesc 💃🏾💃🏾🤣🤣🤣🤣❣️”, a scris Naomi în dreptul pozei în care apare în brațele lui Florin.

Chiar și vedetele au reacționat la fotografia cu cei doi porumbei.

”Îți stă bine așa #F.I.E.R.T ❤️”, a spus Speak.

Naomi Hedman locuiește în Londra și a devenit cunoscută în urmă cu patru ani, după ce a participat în cadrului show-ului britanic, «Ex on the beach», acolo unde a jucat un rol de ispită. În acest an, frumoasa mulatră a participat la X Factor România, unde la cunoscut pe juratul Florin Ristei, care i-a devenit iubit.