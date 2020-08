In articol:

Presupusul asasin al lui Emi Pian este Ciprian Gheorghe, alias Napy, care e principalul suspect vinovat de moartea acestuia. Despre Napy s-a scris că organiza jocuri ilegale de noroc. Pe pagina sa de facebook, rude și amici ai lui Pian s-au dezlănțuit, scriind mesaje asmenințătoare., i s-a transmis lui Napy. ( vezi cum arată soția lui Emi Pian

„Sa dea Dumnezeu și Măicuța Domnului sa nu mai apuci sa vezi lumina zilei niciodată! Sa te ajungă toate blestemele din lume. Sa ai parte de cea mai urâta moarte zdreanță penală infecta ce ești! Tot nu vei scapa tu așa ușor nici in gaura de șarpe oriunde vei merge in lume asta tot vei muri. Tu ești un sclav și Emy Pian a fost este și va fi Regele interlopilor. Vei muri și tu in curând jegule, familia lu Pian nu își vor lasă razbunarea așa ușor! Iți doresc tot Raul din lumea asta. Si la fel sa mori și tu in cele mai mari chinuri”, s-a încheiat mesajul.

Presupusul asasin al lui Emi Pian e amenințat cu moartea: "Doar Dumnezeu trebuie să facă asta"

“Nu cunosc nici pe unu și nici pe altu, dar oricât “rău” ți-ar face cineva nu trebuie sa-i iei viața, doar Dumnezeu trebuie sa facă asta...Urat din partea ta, tu poate te mai întorci de la pușcărie, dar omul ăla niciodată...! Păcat...”, e un alt mesaj postat pe pagina lui Napy. Emi Pian a fost ucis în dimineața zilei de marți de un bărbat dintr-o grupare rivală, zis Napy. Las scurt timp, tatăl lui Pian, aflat în pușcărie, a decedat și el, din cauza unui infarct suferit după ce a aflat vestea morții fiului său. Emi Pian era considerat unul dintre cei mai influenți interlopi din România.

Liderul clanului Duduianu a fost arestat în 2007 alături de mai mulți membri ai familiei pentru câteva luni, maximum un an. Emi Pian ar fi fost declarat mort în jurul orei 5.00, după ce a ajuns în stare critică la Spitalul Universitar de Urgență București. Potrivit aceleeași surse, Emi Pian a ajuns la unitatea medicală cu mai multe plăgi înjunghiate, iar medicii au găsit mai multe urme de violență pe trupul lui. Undeva la ora 5.20, medicii efectuau manevre de resuscitare. „În această dimineață, în jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict între mai multe persoane, în sectorul 6. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 20 Poliție, fiind identificate mai multe persoane. Doi bărbați au fost transportați la spital, unul dintre ei, în vârstă de 39 de ani decedând”, a transmis Poliția Română.

Presupusul asasin al lui Emi Pian e amenințat cu moartea. Clanul Duduienilor terorizează de trei decenii

Clanul Duduienilor este considerat unul dintre cele mai periculoase grupuri mafiote, care de aproape de trei decenii terorizează Capitala. Interlopii și-au extins influența în sectorul 2, mai precis în cartierul Pantelimon. Activitatea infracțională e împărțită între locotenenți, potrivit unor surse din poliție. Unii se ocupă cu tâlhării, prin amenințări și șantaj, alții cu cămătărie, de trafic de droguri sau fapte cu violență. Seif, de pildă, cel reținut și eliberat, ar face afaceri ilegale cu terenuri și mașini.

Tot anul trecut, în luna august, zeci de membri ai clanului Duduianu au făcut un scandal uriaș din cauza unui conflinct apărut chiar în interiorul clanului. S-au bătut cu furci și topoare chiar în curtea spitalului Floreasca din Capitală. Clanul Duduianu a revenit în atenția publică după ce, în luna iulie, poliția a făcut mai multe descinderi la locuințele lor, într-un dosar de șantaj. Mai mulți maneliști celebrii ar fi fost șantajați de membrii grupării conduse de Pian și obligați să cânte gratis la petreceri. 13 persoane au fost reținute în acet dosar. Printre numele celor șantajați de duduieni se află Florin Salam și Nicolae Guță.