Narcisa Moisă, disperată după ce a fost părăsită de Yoannes! Scandalul amantei a distrus-o! ”Îmi vine să zbier și să urlu”

După ce Yoannes a confirmat că relația pe care o avea cu Narcisa Moisă este, deja, istorie și că tot ce va face va fi să stea alături de copiii pe care îi au împreună, manelista a decis să își împărtășească sentimentele.

Așa că, după ce Yoannes a confirmat că nu mai este loc de împăcare între ei, Narcisa Moisă a reacționat și i-a transmis un mesaj cât se poate de explicit cu privire la sentimentele pe care le are pentru el.. ”Viața mea, îmi pare rău pentru tot ce se întâmplă între noi, nu mai pot, este strigător la cer. Aș vrea să poți să mă ierți pentru tot, eu nu pot să stau fără tine. Mai bine mor, am pierdut pe cel mai important om din viața mea. Așa vrea să simt mâinile tale, să te ating, să te iau în brațe măcar și să zic Doamne, totul a fost un vis. Mi-e dor de tine, viața mea, nu pot să mănânc fără tine, nu pot să privesc nimic pentru că îmi aduce aminte de tine și de chipul tău. Mă uit la copilați noștri și te văd pe tine. Fără ei câteva ore, zile, am mai putut sta, dar fără tine nu pot nici măcar o zi, să nu știu de tine, am fost mereu împreună, am știu de tine tot timpul. Cine îți face să mănânci?

Narcisa Moisa, disparata dupa ce a fost parasita de barbatul care are o amanta de un an si jumatate

Cine îți calcă? Cine te îngrijește, cine? Ești în mintea mea, în ochii mei. Nu pot să mă descarc deloc, nici să plâng măcar, că mă văd copiii. NU am dormit, nu am mâncat și nici nu mai pot. Mă sună toată lumea, de la neamuri, la rpieteni, până la televiziuni. Nu sunt în stare să vorbesc, nu mai vreau nimic, decât pe tine. Doamne, îmi vine să zbier și să urlu. Suferința mea e înzecită și știi de ce? Știi ce înseamnă să vrei să urli, să plângi și să te descarci, să fie durere mare în inima ta, și să nu poți? Asta e... trebuie să mă resemnez și să suport toate acestea. Eu o să mă mulțumesc de acum înainte să vin măcar să îți calc, să îți aduc tot ce ai nevoie, să te știu bine ca până acum, indiferent de ce vei face tu de acum încolo”,a fost mesajul Narcisei Moisă, soția înșelată și părăsită pentr o altă femeie de Yoannes.

Narcisa Moisa si Yoannes pareau de nedespartit

Narcisa Moisă a văzut imaginile cu Yoannes și amanta

Narcisa Moisă a aflat, de curând, că este înșelată de bărbatul pe care îl adora și a reacționat pe măsură, luând decizia de a face publică infidelitatea soțului și de a-l umili în spațiul virtual. În imaginile publicate de WOWbiz.ro, se poate vedea că Yoannes, în pat, e alături de o altă femeie pe care cântăreața de manele o descrie ca fiind amanta soțului ei de mai bine de un an și jumătate, air cei doi au parte de momente mai mult decât fierbinți, în pat, cei doi fiind suficient de intimi pentru a nu se ridica problema unei ”amiciții” între ei.

Narcisa Moisă și Yoannes au doi copii

„În câteva zile vom fi externați, suntem foarte fericiți cu toții și împliniți. Sunt un tătic mândru tare, am doi băieți frumoși, sunt în culmea fericirii. Narcisa este eroina mea! Campioana mea e bine, e puternică, o iubesc extrem de mult, am plâns amândoi de fericire”,a povestit Yoannes, acum doi ani, pe când Narcisa Moi să îl năștea pe Kevin Ionuț, cel de-al doilea copil al lor.