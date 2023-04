Natalia a pus-o la punct pe Bianca în cearta cu Nona: “Nu trebuia să se apropie de Patricia” Cum mai e relația ei cu Marinel? | EXCLUSIV

In articol:

Natalia, fostă concurentă Casa iubirii sezonul 1, a vorbit despre relația ei cu Marinel, despre ce simte acum pentru el, dar și despre concurenții din casă. Natalia e vorbit despre scandalul dintre Nona și Bianca spunând că între ele doua era o legătură foarte strânsă și că acum Bianca exagerează.

Tot aceasta ne-a povestit despre dezamăgirile pe care le are față de Radu, dar și despre despărțirea dintre Cristina și Radu. Ea l-a criticat destul de dur pe Radu și a spus că niciodată nu a avut încredere în el, că se vedea că vorbele lui nu sunt adevărate și că nu a iubit-o niciodată.

Natalia își dă cu părerea despre cearta Nonei și a Biancăi

Nona și Bianca s-au certat foarte tare în emisiune, iar prietenia lor s-a rupt. Natalia și-a dat cu părerea din exterior, vorbind despre atitudinea fiecăreia.

"Eu sunt neutră. Nu pot să spun că o cunosc pe Bianca atât de bine. Noi în primul sezon am avut divergențe. Eu am rămas foarte prost, adică m-am simțit trădată de Bianca, dar în al doilea sezon, mai ales că ne-au pus și în aceeași cameră, am zis să dau pagina la o parte, să uit totul și să începem de la 0. A fost foarte bine, ne-am împăcat foarte bine, dar tot nu pot să spun că am cunoscut-o atât de bine. În cearta cu Nona, Bianca a exagerat, dar la nervi spui niște chestii după care îți pare rău. Ele nu au avut control. Cred că s-a rupt prietenia, cu siguranță știu foarte multe una despre cealaltă, dar nu trebuie să le aducă niciodată.", a declarat Natalia.

Natalia consideră că Bianca nu trebuia să fie de partea Patriciei

Natalia a mărturisit că, din punctul ei de vedere, Bianca a procedat greșit apropiindu-se de Patricia într-un asemenea moment.

Însă, menționează că era oarecum inevitabil, dat fiind faptul că stau în aceeași cameră.

"Bianca și Nona erau prietene extrem de apropiate, erau mereu împreună. A intrat Patricia care are probleme cu Nona, logic ar fi ca Bianca să fi fost de partea Nonei. Dar aici intervine faptul că ele două stau în cameră împreună. Se vede că Bianca s-a apropiat de Patricia, se vede că ea e un caracter mai liniștit.", a mărturisit Natalia, la Culisele Iubirii.

