Natalia are o relație cu Sorin? Fosta concurentă de la Casa Iubirii face dezvăluiri: “I-am făcut și declarație de dragoste” | EXCLUSIV

Natalia, fostă concurentă Casa iubirii, a vorbit despre legătura pe care o are cu Sorin, fostul iubit al Nicoletei, a mărturisit ce părere are despre despărțirea dintre ei, dar și dacă a avut vreo legătură în această separare.

Natalia recunoaște că i-a făcut o declarație de dragoste lui Sorin, dar doar pentru că a primit provocare pe TikTok și asigură lumea că între ea și el nu este nimic.

Natalia spune adevărul despre relația cu Sorin

În ultimul timp, Sorin și Natalia apar tot mai des pe tiktok, pe live-uri, împreună. Cei doi au avut o idilă în Casa Iubirii, dar oare ce e între ei acum. Natalia a spus adevărul despre relația dintre ea și fostul câștigător.

"Pentru mine a fost un șoc când Sorin s-a despărțit de Nicoleta, le spusesem că merg la nunta lor. Am văzut mesajele dintre Sorin și fata cu care a înșelat-o pe Nicoleta. Sorin a intrat la mine pe live și a început să-mi doneze ca să câștig. Apoi, mi-a venit o invitație de la Sorin să intru pe live cu el. Nu cred că a vrut să se răzbune pe Nicoleta. Am fost foarte relaxați, nu am vorbit nimic despre Casa Iubirii și pur și smplu ne-am distrat. Am făcut provocări multe, mi-am scris numele lui pe piept și i-am făcut declarație de dragoste. Totul a fost pentru că am pierdut meciul, nu a fost nimic adevărat. Mie mi s-a dus gândul de la Sorin de mult timp, cam un an și jumătate." , a declarat Natalia.

De ce l-a refuzat Natalia pe Marinel?

Natalia a avut o idilă și cu Marinel, dar în sezonul 2. Nu a format un cuplu nici cu acesta, deși fanii îi voiau împreună. Natalia a fost cea care a dat cărțile pe față.

"Marinel fiind cântăreț și cântând mai ales în weekenduri mai mult, scopul lui fiind de a deveni cântăreț profesionist, să devină acesta jobul lui principal, îți dai seama că el își dorește foarte mult să devină mai popular, să cânte cât mai mult și în timpul săptămânii. Eu nu mă simt pregătită, nu vreau. Nu am nimic contra cântăreților, lăutarilor, chiar îi respect, dar lângă mine nu aș vedea un lăutar, pentru că nopțile nu o să le petreacă cu mine. Eu muncesc toată săptămâna și îmi las weekendurile libere să merg undeva, să vizitez ceva cu iubitul meu, iubitul meu nu o să fie niciodată, pentru că va fi mereu la cântări. Eu asta nu îmi doresc. Am gândit mai mult cu creierul. Inima era 50-50. Era atras de mine, dar nu a făcut cine știe ce pași ca să mă conving.", a declarat Natalia, la Culisele Iubirii.

