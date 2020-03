Actrița Natașa Raab suferă de grave probleme de sănătate. În plus, nu poate trece peste moartea soțului eim medicul Val Guțul. bărbatul care i-a fost alături timp de aproape 40 de ani.

Actrița Natașa Raab are o boală gravă

„Mă simt foarte rău, vreau să mor şi eu, nu mai sunt aşa volubilă cum eram. Am o însoţitoare, Victoria, care stă aici cu mine, la Craiova. Sunt foarte bolnavă, am o boală autoimună care îmi afectează creierul. Sunt lovită de soartă, aşa am fost toată viaţa, lovită de încercări. Sufăr că nu mai pot juca, că nu mai pot filma, viaţă mea s-a sfârşit şi aş vrea să mor să merg după soţul meu drag şi iubit”, a mărturisit actriţa, cu lacrimi în ochi, pentru click.ro.

Natașa Raab și-a pierdut soțul în septembrie 2019

“Coana Chiva” a îmbătrânit cu 10 ani după decesul soţului, Val Guţul. Acesta a murit pe 14 septembrie 2019, după ce luptase o lungă perioadă cu un cancer la vezică. La câteva zile după deces, actriţa, al cărei nume real este Nataşa Raab, a scris pe Facebook: „Iertaţi-mă, dar simt ca înnebunesc dacă nu vorbescu cu voi despre el”. ”Am rămas singură, Doamne. Soțul meu, prietenul de o viață, m-a lăsat a nimănui. Vreau să mor și eu. Avea doar 66 de ani”.

Natașa Raab a mărturisit care au fost ultimele cuvinte ale soțului ei: