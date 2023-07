”Ne-am împăcat” Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană au reușit să renunțe la rivalitate! Ce s-a întâmplat, de fapt, atunci când s-au văzut după mult timp

In articol:

Sânzi și Andreea Tonciu au reușit să uite de rivalitățile din trecut! Cele două nu și-au vorbit o bună perioadă de timp, însă de curând, invitate fiind în cadrul unei emisiuni TV, au lăsat răutățile deoparte și au avut o mulțime de subiecte de discuție, chiar dacă nu s-au mai văzut de ceva vreme.

Au fost însoțite chiar și de fiicele lor, iar cele două foste asistente TV au avut, așa cum era de așteptat, o mulțime de discuții de mămici, vorbind despre fetițe. Sânziana Buruiană a precizat că, atunci când s-au revăzut nu a fost nimic schimbat între ele și au discutat ca și cum nu s-ar mai fi văzut, de fapt, de o scurtă perioadă de timp.

„Da, ne-am împăcat. Zilele acestea am fost invitate într-o emisiune de televiziune, unde am depănat amintiri din anii de senzație când eram asistente de televiziune. Noi două ne-am împăcat demult, dar nu ne-am mai văzut de câțiva ani. Eu am fost plecată un an din țară cu munca, după am avut acel reality-show cu fetele. Nu am avut timp. Pot spune că s-au văzut fetițele, Rebecca și Iza, pentru prima dată. A fost o atmosferă plăcută atunci când ne-am văzut, mai ales că am revăzut imagini cu noi când făceam senzație împreună la televizor, dar și în prezentările de modă. Cred că sunt cam 15 ani de când ne cunoaștem. Ne vom mai întâlni, eu și Andreea, dacă vor mai fi ocazii. Când ne-am văzut, a fost ceva ca și cum nu ne văzusem de ieri. Nimic schimbat. Am povestit despre fete mai mult, ce le place să facă, ce activități, unde le place să meargă”, a declarat Sânziana Buruiană pentru Click.

Care a fost, de fapt, motivul de la care au plecat neînțelegerile între cele două

În urmă cu mai mulți ani, mai precis după nunta Andreei Tonciu, Sânziana Buruiană a făcut câteva declarații despre mâncarea pe care bruneta a avut-o la fericitul eveniment, fapt ce nu a fost deloc pe placul soției lui Daniel Niculescu.

La momentul acela, blondina a spus că va face reclamație restaurantului unde a avut loc nunta Andreei Tonciu, căci s-a confruntat cu stări de rău, simptome pe care le-a pus pe seama mâncării.

„Mi-a fost foarte rău. M-am ţinut de pereţi. Cred că am vomat de zece ori. Iniţial, am crezut că m-a deocheat cineva, dar apoi când am văzut că gluma se îngroaşă, m-am alarmat. Am intrat în panică atunci când cea mică a început şi ea să vomite. Am alăptat-o, dar nu m-am gândit că o pun în pericol.

E clar că ceva s-a întâmplat cu mâncarea acolo. Nu pot să cred că la un astfel de complex de lux se poate întâmpla aşa ceva. Acolo se fac nunţi de mii de euro. O să le fac reclamaţie. Nu este vorba doar de mine aici, ci de fetiţa mea, care nu este atât de rezistentă în faţa unor astfel de afecţiuni. Mă duc de urgenţă cu ea la medic să nu aibă vreo enterocolită”, declara, în acele momente, Sânziana Buruiană pentru Click!