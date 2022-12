”Ne-am întâlnit pe treptele bisericii” Doinița Oancea, schimbată total după promisiunea făcută unui bărbat. De la ce nu se mai abate acum actrița

In articol:

Doinița Oancea este una dintre persoanele publice care a preferat, deși se află în lumina reflectoarelor de zeci de ani, să nu treacă prin transformări uriașe.

Astfel că publicul o vede mereu exact așa cum a debutat: la fel de tânără, de frumoasă și mereu într-o formă fizică de invidiat.

Citește și: Doinița Oancea revine pe micile ecrane cu un nou proiect. În ce serial va juca actrița?

Doinița Oancea, schimbată după promisiunea făcută unui bărbat, pe care o respectă cu sfințenie [Sursa foto: Facebook]

Doinița Oancea se menține în formă prin sport

Pentru toate astea, spune actrița, nu face nimic deosebit, ba chiar, recunoaște ea, uneori se răsfață cu fast-food, chiar și la ore târzii.

Citeste si: ”Stătea toată ziua în studio.” Ce a descoperit Mădălina Crețan în telefonul lui Nosfe, la puțin timp după ce artistul a decedat- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

”Nu țin nicio dietă, mănânc foarte nesănătos… zilele trecute am mâncat două meniuri de la fast food la ora 21.00. În altă seară am mâncat ciocolată, pufuleți pe la 23.00-00.00„, a spus Doinița Oancea, conform Ciao.ro.

Chiar și așa, cu un program de masă mai haotic și cu poftele făcute, actrița spune că a dat jos cinci kilograme.

Și asta se datorează faptului că în urmă cu ceva timp i-a făcut o promisiune unui vechi prieten, pe care o respectă și acum.

Aflată la biserică, fiind o fire credincioasă, Doinița Oancea a dat nas în nas cu antrenorul vedetelor, moment în care i-a mărturisit că ar fi curioasă cum decurge o zi în sala de sport.

Citește și: Doinița Oancea, în scandal cu o regizoare celebră! Actrița nu mai predă la academia unde avea catedră permanentă

Cu o așa ocazie, antrenorul a invitat-o la o primă ședință de sport, iar de atunci a trecut mai bine de o lună și, subliniază Doinița, pentru prima dată în viața ei, merge constant la sală, nu oricum, ci de plăcere.

Această promisiune și faptul că s-a ținut de ea pare că au ajutat-o pe vedetă să revină pe micul ecran, căci în curând va apărea într-un nou serial românesc, într-o formă de zile mari, dar și să se simtă foarte bine în pielea sa.

”Am slăbit vreo 5 kilograme, în câteva luni, să spun. Nu sunt așa multe… Dar cred că în vară – primăvară păream și mai slabă decât par acum. Cred că este vorba despre cum se așază kilogramele pe corp, ce pot să spun că nou este faptul că merg la sală! Pentru prima dată în viața mea, cu plăcere. Am mai fost la sală, în trecut, dar niciodată nu mergeam cu plăcere. Acum merg la Florescu, dar merg cu mare plăcere. S-a întâmplat așa… dintr-o glumă. Ne-am întâlnit pe treptele bisericii de la Cernica și i-am zis că aș veni și eu o dată, că tot ziceam că merg. Și mi-a zis “Hai, de când te aștept”. Și am zis că eram la biserică, am promis că merg, trebuie neapărat să merg, să mă țin de promisiune. Și am făcut tot posibilul în acea săptămână să ajung la el la sală. O dată, ăsta era țelul meu. Și uite, m-am dus o dată, și de atunci mă țin, am o lună și jumătate de când merg”, a mai spus actrița.