”Ne-am scos ochii” Andreea Ibacka, adevărul despre mariajul ei, după ce a adus pe lume doi copii. Cum s-a schimbat viața sa alături de Cabral

Andreea Ibacka și Cabral s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 15 ani, atunci când au decis, după un lung șir de tatonări, să dea o șansă iubirii.

Au pornit pe același drum, iar din rodul iubirii lor au venit pe lume doi copii, care le-au schimbat complet viața, spune vedeta.

Andreea Ibacka, adevărul despre mariajul ei, după ce a adus pe lume doi copii

Andreea și Cabral Ibacka, viață plină după ce au devenit părinți

Conform Andreei Ibacka, de când este mamă, mariajul ei cu celebrul prezentator a căpătat alte valențe, dar au încercat mereu să nu uite și de propriile persoane.

Chiar dacă acum au alte priorități, actrița spune că și ea, dar și el au fost mereu atenți cu propriile persoane, nu s-au neglijat și au făcut tot posibilul să rămână atrăgători și plăcuți în ochii celuilalt.

„Am încercat să ne vedem și de noi, ca indivizi. Eu, de exemplu, nu am renunțat niciodată să mă îngrijesc. Primele săptămâni era o provocare să mă spăl pe cap, după care am ajuns tot timpul la manichiură, la pedichiură, la epilat. Poate și prin prisma meseriei. Nu am fost o mamă care s-a delăsat în aspectele astea.”, a spus Andreea Ibacka, conform Ego.ro.

Plus că, mai notează blonda, și răbdarea a jucat un rol foarte important în relația lor de cuplu.

Răbdare pe care au învățat să o cultive, căci nu de la primul copil venit în familie au știu să gestioneze situația.

Mai mult decât atât, Andreea Ibacka recunoaște că ea era cea care, uneori, mai izbucnea, căci nu i se părea corect faptul că mama trebuie să fie non stop acasă, cu cei mici, în timp ce Cabral mai avea câte o scăpare atunci când pleca la job.

„Am avut răbdare până acum și nu ne-am scos ochii. Mai mult, acum, la al doilea copil, am fost mai înțelepți. Poate că la primul ne-am mai scos ochii. Sau eu lui, să zicem… Pentru că ai senzația că bărbatul își ia niște libertăți atunci când merge la muncă. El se duce la muncă pentru că este responsabilitatea și datoria lui față de familie, nu neapărat că îi face o plăcere sublimă.”, a mai precizat soția lui Cabral.

Însă, dacă cu timpul au învățat să-și gestioneze emoțiile, să aibă grijă de ei, atunci când vine vorba de relația de cuplu, prezentatoare mărturisește că le cam lipsesc lucrurile făcute în doi.

Sunt rare situațiile când bifează momente de soț și soție, dar actrița speră ca situația să se remedieze în câteva luni, atunci când și mezinul familiei va putea fi dus la grădiniță.

„Sigur că s-au schimbat foarte multe din activitățile noastre împreună. Cred că am bifat până acum o singură vacanță singuri și atunci eram gravidă, de fapt. La cinema numeri pe degete de câte ori am fost. Dar încercăm, și mă gândesc că din toamnă începem colectivitatea și cu Tiago și poate că viața noastră chiar se va schimba.”, a mai spus vedeta.