„Ne-au păcălit ca pe copii” Emily Burghelea, în stare de șoc după ce a fost țepuită în vacanță! Ce au găsit în camera de hotel este greu de imaginat

În preajma sărbătorilor pascale, Emily Burghelea a pornit într-o vacanță spirituală alături de întreaga sa familie. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a ajuns la Mormântul Sfânt, Ierusalim, acolo unde a experimentat o serie de emoții greu de descris în cuvinte, care au făcut-o să plângă de emoție.

Următoarea destinație a fost Tel Aviv, acolo unde a avut parte de o surpriză total neplăcută, care s-a dovedit a fi o alegere mai mult decât neinspirată. Iată ce s-a întâmplat!

De Paște, Emily Burghelea a plecat în vacanță pentru mai multe zile alături de familia sa extinsă, respectiv alături de copii, partenerul de viață, socri și nași, așa că și-a dorit să aibă parte la hotel de confort din toate punctele de vedere și să se bucure de o vacanță relaxantă și lipsită de peripeții, tocmai din acest motiv alegând să colaboreze cu o agenție de turism. În realitate, însă, lucrurile nu au mai fost atât de roz, pentru că influencerița a avut parte de un real șoc în momentul în care a văzut camerele de hotel, care nu arătau deloc așa cum au văzut inițial în fotografii. Mai mult decât atât, erau și foarte defectuos îngrijite, fiind prezent mucegaiul și mizerie pe mochetă.

Emily Burghelea, țepuită de agenția de turism

Emily Burghelea s-a confesat admiratorilor ei, spunându-le că a avut intenția chiar să plece acasă în scunda următoare, însă nu au putut găsi bilete de avion în timp util. În urma discuției cu agenția de turism care le-a oferit serviciile aferente, care s-au dovedit a fi total dezamăgitoare, inflencerița le-a povestit internauților că banii pe care i-a plătit de 3 ori mai mult pentru camerele de hotel nu pot fi returnați și că va fi necesar să plătească bani suplimentari pentru a se caza în altă parte.

„Ce ni s-a promis și ce am primit este ceva ieșit din comun. Nu credeam că e posibil așa ceva, pentru că ăsta era cadoul nostru pentru nași, trebuia să fie ceva superb, de asta am și apelat la o agenție de turism, pentru că voiam să fie totul perfect. Nu vreți să știți cât de mare este diferența pe care am plătit-o noi pentru cameră și care este prețul camerei de la recepție, deci acum doamna de la agenție spune că «Ați plătit, asta era în ofertă, efectiv ați luat țeapă, la revedere» - asta a fost tot. Eu acum nu știu ce să fac, dacă să rămân aici sau nu, pentru că nu mă deranjează faptul că nu arată wow camera, mă deranjează faptul că nu este neapărat cea mai curată cameră: mocheta este groaznică, WC-ul este... Mă simt atât de neîndreptățită... Ne-au păcălit ca pe copii...”, a spus Emily Burghelea în mediul online, profund dezamăgită.

Ce decizie a luat, în cele din urmă, Emily Burghelea?

Emily Burgheala și soțul ei au încercat să găsească diferite soluții pentru a se putea caza în alt hotel, însă în perioada aceasta a anului s-a dovedit a fi imposibil în a găsi soluții în timp util. Cu toate acestea, influencerița s-a bucurat pe deplin de frumusețile orașului, menționând ulterior că se bucură că nu a plecat acasă, pentru că Tel Aviv este cu adevărat un oraș primitor.

„Nici nu știu dacă avem unde să mergem în altă parte, totul este full (n.r.: plin) de Paște, suntem și destul de mulți, nașii, părinții lui Andrei, sora lui, avem trei bebeluși în grup... Mucegaiul este nociv, mai ales pentru cei mici, iar pe jos nu pare prea curat... Nimic nu pare curat... Voi ce ați face în situația noastră?

Doamna de la agenție ne-a spus că ne trimite mâine altă ofertă dacă o să găsească ceva disponibil, ce am plătit aici (de trei ori mai scump decât la recepție) nu se returnează și trebuie să achităm iar sejurul pentru noi toți, în alt hotel, dacă aici nu ne place.

Aseară am vrut să plecăm acasă, dar nici bilete de avion nu am găsit. Mă bucur totuși că am rămas! Este minunat orașul.”, a mai povestit Emily Burghelea.