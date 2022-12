”Ne dăm mesaje și ne trimitem și ceva” Horia Brenciu și Alice Dumitrescu, secretul unei căsnicii de durată, cu patru copii. Cum își trăiesc cei doi iubirea

In articol:

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu formează unul dintre cuplurile mondene de la noi foarte discrete. Se iubesc de aproape un deceniu, au patru copii, cariere de succes și nimic, spune cântărețul, nu le poate distruge familia.

Deși în viața lor programul este unul foarte încărcat, mai ales al artistului, fiind prins cu emisiuni, podcast-uri și concerte, Horia Brenciu mărturisește că mereu își face timp pentru

a petrece clipe minunate alături de soția sa.

Citește și: Horia Brenciu, secretul unei căsnicii de durată: ”Romantismul trebuie să existe chiar dacă ai o grădiniță de copii”. Artistul și Alice Dumitrescu au o poveste de iubire inedită

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu, secretul unei căsnicii de durată, cu patru copii [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: “Ținem legătura foarte des,” Fiica Andreei Antonescu, motivul pentru care a rămas cu tatăl ei, Traian Spak, după separarea părinților- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu se iubesc la fel de mult ca la început

Când sunt acasă amândoi, el spune că merg foarte des la film sau fac plimbări prin parc și nu ratează nicio seară liniștită pentru a mai depăna amintiri, imediat ce copiii cei mici adorm.

Iar atunci când cântărețul este plecat prin țară pentru a le cânta românilor, el și Alice își mențin flacăra iubirii aprinsă prin intermediul tehnologiei.

Recunoaște, însă, că relația lor de cuplu nu este una perfectă, căci, la fel ca-n orice altă familie, mai există și între ei certuri, supărări și nervi, la fel cum sunt prezente și surprizele și zâmbetele în casa lor.

Cu toate acestea, cei doi soți au multe planuri de viitor împreună și se bucură că au o familie așa mare, cu doi copii lângă ei, dar și cu două fete care acum vin în casa părintească doar pentru a face câte o vizită.

Citește și: Horia Brenciu, sfâșiat de pierderea sportivului Ivan Patzaichin. Artistul a postat un mesaj emoționant: "De ce-ai plecat?!"

”Păi mergem destul de des la film. Ieșim din când în când la o plimbare prin Herăstrău și, după ce se culcă copiii, mai stăm la povești. În serile când sunt plecat la concerte în țară, ne dăm mesaje și, mai rar, ne trimitem și ceva emoticoane… Relația noastră este una normală. Ne iubim, ne îmbrățișăm, ne certăm, suntem supărați sau veseli, țipăm, ne facem surprize… Și, cel mai mult, încercăm să fim oameni buni, unul cu altul și cu cei din jur. Eu și Alice ne dorim să facem multe lucruri, așa că depunem toate eforturile pentru acest țel. În timpul pandemiei n-a prea fost timp, dar acum… the sky is the limit! (…) Fetele mari nu mai stau cu noi. Așa că ne bucurăm tare când ne mai strângem toți șase…”, a spus Horia Brenciu, conform Viva.