”Ne iubim cu năbădăi”. Cătălin Cazacu, adevărul din spatele certurilor cu Ramona Olaru. Cum este, de fapt, relația lor

In articol:

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au trecut de la stadiul de prieteni la cel de iubiți, acum ajungând să fie logodiți.

Însă, până ca motociclistul să îngenuncheze în fața blondinei, ba chiar și după acest eveniment, cei doi au trecut prin mai multe probe de foc ale relației.

Citeste si: Ramona Olaru a făcut publice discuțiile cu logodnicul său, Cătălin Cazacu. Acum știe toată lumea cum se comportă, de fapt, asistenta TV cu partenerul său: „Nu e tipa potrivită”

Cătălin Cazacu, adevărul din spatele certurilor cu Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru, relație cu năbădăi

Nu puține au fost certurile prin care au trecut și care i-au împins chiar până la despărțire, ambii ștergând din mediul online orice urmă a iubirii lor.

Însă, după fiecare ceartă, în cele din urmă, Cazacu și fata de la meteo au ajuns iar împreună. El susținând că între ei există plăcere, iubire și atracție, dar și unele discuții în contradictoriu.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

„Nu ne certăm. Ca orice oameni, avem și noi subiecte în care avem păreri diferite. Atât, este singurul lucru. În rest, nu ne certăm, suntem foarte bine. Suntem împreună, suntem OK. Ne place totul unul la altul, nu e nimic să nu ne placă. Dacă nu ne plăcea, nici eu nu stăteam cu ea și nici ea nu stătea cu mine”, a spus Cătălin Cazacu, conform Cancan.

Deși el susține că nu există certuri mari în relația sa, în urma ultimelor evenimente, care au făcut-o pe blondină să renunțe la inelul de logodnă, fanii au rămas nedumeriți. Chiar și așa, un lucru este cert, subliniază el: viitorul este văzut de amândoi în același mod: cot la cot, până ce moartea îi va despărți.

Însă, spune motociclistul, certurile între ei apar tocmai pentru că au parte de o iubire cu năbădăi, dar și pentru că sunt două persoane sincere, care nu se ascund și care-și asumă totul.

Partenerul asistentei TV mai declară că în cuplul lor nimic nu este de fațadă și nimic nu este ținut secret. Tocmai de aceea, cei din online iau parte la orice se întâmplă între ei.

Mai mult decât atât, el crede că lipsa falsității și faptul că-și asumă despărțirile și împăcările, certurile și iubirea îi fac să fie atât de apreciați de cei care-i urmăresc.

”Suntem niște oameni reali și lumea este obișnuită cu oameni care «pozează». Noi nu «pozăm». Toată lumea se ceartă, diferența este că la noi se vede pentru că ăștia suntem. Suntem reali, când ne certăm, ne certăm, când ne împăcăm, ne împăcăm, când ne iubim, ne iubim… suntem oameni reali. Restul oamenilor știu să o mascheze, să o joace. Noi nu știm și nici nu vrem chestia asta. Ăștia suntem noi, ne iubim cu năbădăi, dar ne iubim. Noi nu pozăm în altceva decât suntem, nu vrem să părem familia și nici cuplul perfect, nu vrem să dăm sfaturi de dragoste nimănui, noi ne trăim dragostea cum știm noi. Ultimul lucru din lume care se poate spune despre noi este că suntem falși. Și nu suntem falși și cred că din cauza asta ne iubește atâta lume. Noi am plecat pe un drum, iar plecând pe drumul ăla… normal, vor mai fi obstacole, dar important este că am hotărât amândoi și am fost de acord cu direcția drumului. Nu există o regulă”, a mai continuat motociclistul.

Citeste si: „Rămânem prieteni” Ramona Olaru a confirmat despărțirea de Cătălin Cazacu, la scurtă vreme de la logodnă? Asistenta TV pare că nu are noroc în dragoste

Și cum nu se mai întorc din drum, în ciuda disensiunilor din cuplu, logodnicul blondinei a vorbit și despre nuntă. El spune că evenimentul va fi unul ce nu va respecta nicio tradiție și nici nu va fi unul prea elegant.

Nunta îi va caracteriza în totalitate, astfel că va fi un eveniment simplu, relaxant, dar care va garanta distracția.

„Nu o să fie o nuntă niciodată cu frac și cu tradiții și cu o sală de nunți în care toată lumea să vină la patru ace, pentru că nu suntem noi. La noi, la evenimentul nostru, o să fie toată lumea relaxată. Dar lucrăm la el și în momentul în care o să știm cum arată, o să știe toată lumea”, a mai adăugat Cătălin Cazacu.