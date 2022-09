„Ne mutăm” Gabriela Cristea a ajuns la capătul puterilor! Prezentatoarea TV a anunțat că nu mai poate suporta situația

In articol:

Gabriela Cristea se numără printre cei care au probleme foarte deranjante cu furnizorul de energie electrică. Prezentatoarea TV se declară total nemulțumită de serviciile pe care le primește, explicând pe InstaStory care este motivul supărării sale. Cu numai câteva minute în urmă, a avut parte de un nou eveniment neplăcut, după ce i-a fost oprit curentul de câteva ori într-un timp foarte scurt, în condițiile în care are o mulțime de electrocasnice

în priză. Gabriela Cristea se teme că ar putea trăi aceeași experiență ca acum doi ani, când, în urma unei căderi de curent, i-a fost ars tot ceea ce avea în casă și era în priză, aducându-i pagube de 10 000 de euro.

Gabriela Cristea încearcă din răsputeri să se mute de la furnizorul electric actual și să scape de problemele cu căderile de curent, însă, din nefericire, întregul proces este unul destul de costisitor și necesită foarte mult timp. Până atunci, cu toate că este extrem de supărată, speră că lucrurile se vor rezolva și că își va putea recupera daunele de acum doi ani, din timpul pandemiei.

Gabriela Cristea, foc și pară pe furnizorul de energie electrică

Cu numai câteva minute în urmă, Gabriela Cristea a transmis un mesaj în mediul online în care și-a vărsa oful cu privire la furnizorul de energie electrică.

Prezentatoarea TV nu are motive de supărare doar din pricina facturilor mult prea mari, ci și din cauza faptului că riscă să rămână din nou fără electrocasnice în casă din pricina căderilor de curent repetate.

„M-am săturat până peste cap. Avem așa mari probleme cu ei și știu că o să spuneți de ce nu ne mutăm. Păi ne mutăm, ne-am dat cu partea de plată, dar furnizorul de energie, efectiv, din păcate e foarte complicat să ne debranșăm și să ne branșăm în altă parte durează foarte mult. Deci, astăzi au oprit curentul de vreo 3-4 ori așa. Adică eu am mașina de spălat rufe în priză. Mă întreb oare ce o să se întâmple. Bine, norocul nostru este că noi ne-am pus niște stabilizatoare, adică ne-am luat noi măsurile de protecție și lucrul ăsta se întâmplă cam de vreo două săptămâni și ce crezi, acum nici măcar nu plouă și nici măcar nu bate vântul. Apropo, mă întreb unde sunt despăgubirile noastre de acum doi ani, când a început pandemia. Ați venit, ați constatat de doi ani. De câte ori mai fac un story aici mă mai contactează cineva de la PR, probabil că este angajat nou, și îmi spune «vai, dar sigur, se rezolvă, dați-ne numărul de înregistrare». Dau toate documentele, cred că este a treia sau a patra oară când face Tavi chestia asta, le dă toate documentele și nu se întâmplă nimic. Am avut pagube de aproximativ 10 000 de euro în momentul în care am avut problema aceea mare de la începutul pandemiei sau poate așteptați să se împlinească 5 ani ca să se prescrie situația sau nu știu cum faceți voi. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă eu n-aș plăti curentul. A, știu, mi-l taie, vine și mi-l taie. Dar eu ce pot să le fac lor? Să le iau boii de la bicicletă.”, a spus Gabriela Cristea pe Instagram.