Nebunie totală după Cupa Mondială! Lionel Messi a intrat în casa din Argentina cu Poliția! Fanii au venit cu zecile de mii în fața locuinței din Rosario

E o nebunie totală în Argentina după ce sud-americanii conduși de Lionel Messi au câștigat Cupa Mondială din Qatar, cel mai râvnit trofeu din lumea fotbalului! Cum era de așteptat, eroii selecționatei ”pumelor” au fost primiți în țară ca niște adevărați zei, iar pe străzi, fără exagerare, nu aveai loc să arunci un ac.

De exemplu, ziua în care jucătorii lui Lionel Scaloni au prezentat trofeul fanilor, într-o plimbare cu autocarul, prin Buenos Aires, peste cinci milioane de oameni au ieșit pe străzi în capitală pentru a-i vedea pe fotbaliști pe viu. Dincolo de euforie, din cauza blocajului imposibil de depășit, argentinienii au fost nevoiți să oprească mașina și să recurgă la alte posibilități de transport pentru a ajunge la Obelisc.

Concret, Messi & Comp. au urcat în elicoptere, și doar au survolat centrul capitalei, întricât era imposibil de stat în fața oamenilor dornici să îi atingă.

Mai mult decât atât, după petrecere, fotbaliștii argentinieni au plecat spre casele lor, pentru a sărbători alături de familie. Însă, nici aici situația nu a stat diferit în privința fanilor. De pildă, în fața locuinței lui Messi din localitatea Rosario, acolo unde el a crescut, au venit zeci de mii de fani, astfel că starul lui PSG și soția, Antonela, nu au mai putut intra în incintă, unde îi așteptau mama și cei trei copii ai cuplului. A fost nevoie ca Poliția să îi îndepărteze pe oameni, pentru ca, într-un final, cel mai mare jucător al Planetei să poată ajunge teafăr în propriul imobil. Toate imaginile cu Leo, forțele de ordine și tifossi au fost puse pe internet, în scurt timp, postările primind milioane de like-uri.

This is how he was received in his hometown pic.twitter.com/L8V9L1noIm

