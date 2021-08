Neil Armstrong ar fi împlinit astăzi, 5 august, 91 de ani. A fost primul om care a pășit pe Lună

Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Lună [Sursa foto: wikipedia.ro] 12:04, aug 5, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Lună, ar fi împlinit astăzi, 5 august, 91 de ani.

Cine a fost Neil Armstrong

Neil Armstrong s-a născut lângă Wapakoneta, Ohio, pe 5 august 1930.

Dragostea lui pentru zbor a început la vârsta de doi ani, când tatăl său l-a dus la Cleveland Air Races. La vârsta de cinci sau șase ani, a experimentat primul său zbor cu avionul în Warren, Ohio, când el și tatăl său au făcut o plimbare într-un Ford Trimotor.

În 1944, a urmat liceul Blume, a luat lecții de zbor la aerodromul Wapakoneta, iar la vârsta de 16 ani a deţinut licenţa de pilot, urmând studiile la Universitatea Purdue, cu o bursă de la US Navy. După doi ani, în 1949, a făcut parte din serviciul militar la baza Pensacola din Florida, în cadrul unităţilor de paraşutişti ale forţelor navale, fiind mobilizat pe frontul din Coreea, unde a participat la 78 de campanii.

În 1955, a obţinut titlul de „Bachelor of Science”, iar în acelaşi an, Neil Armstrong a devenit pilot de încercare și membru al National Commitee for Aeronautics. La scurt timp a fost transferat la NASA, unde a continuat activitatea ca pilot de încercare în cadrul secţiei pentru testarea avioanelor de vânătoare F-100, F-101, F-102, F-104, B-47.

La şapte ani de activitate ca pilot de încercare şi 2.600 ore de zbor, Neil Armstrong s-a înscris pentru programul de astronauţi al SUA, fiind acceptat în 1962. La 16 martie 1966, a fost, alături de David R.Scott, pilot-şef pe nava spaţială GEMINI 8, care a efectuat primele manevre de andocare cu o rachetă AGENA.

Apollo 11, prima misiune în care omul a pășit pe Lună

Neil Armstrong a fost comandantul navei Apollo 11, care pe 16 iulie 1969 a fost lansată de la baza Cape Kennedy, iar la patru zile distanță, pe 20 iulie 1969, aceasta a fost primul pământean care a pus piciorul pe Lună, moment în care a rostit faimoasele cuvinte: „Un pas mic pentru un om, un salt uriaş pentru omenire”, urmat de Buzz Aldrin și Michael Collins.

Misiunea pe Luna a fost un real succes și a avut ca scop amplasarea unor instalaţii de cercetare, cu care puteau prelua probe de praf selenar, dar și înfigerea în solul selenar un drapel al SUA. La revenirea pe pâmânt, preşedintele Richard Nixon i-a felicitat personal pe cei trei astronauţi Armstrong, Aldrin şi Collins, care au fost primiţi cu aplauze la New York, Chicago şi Los Angeles.

Neil Armstrong a fost numit preşedinte al Consiliului Naţional Consultativ al Corpului de Pace, apoi director al Biroului aeronautic al NASA de la Washington, iar în 1971, a devenit profesor de inginerie spaţială la Universitatea din Cincinatti.

În decursul carierei, Armstrong a fost decorat de 17 ţări, printre distincţiile speciale fiind Medalia pentru Pace a preşedintelui SUA, Medalia NASA pentru servicii deosebite, Medalia de aur Hubbard a Societăţii Naţionale de Geografie și Medalia de onoare pentru cercetare spaţială a Congresului SUA.

Totodaată, a fost membru al Academiei Naţionale de Inginerie, al Societăţii Piloţilor Experimentali, al Institutului American şi membru de onoare al Federaţiei Internaţionale de Astronautică. Neil Armstrong a avut doi fii, Eric, născut în 1957, şi Mark, născut în 1963. Acesta s-a stins din viață pe 25 august 2012, la 82 de ani, din cauza complicaţiilor apărute în urma unei intervenţii chirurgicale pe cord.