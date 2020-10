Stefania și Adelin de la Puterea Dragostei, pe vremea când încă formau un cuplu

Imediat ce a ieșit la iveală că Ștefania de la Puterea Dragostei a fost bătută crunt și tunsă de Adelin, fostul ei iubit, mai multe persoane și-au dat cu părerea în legătură cu evenimentele care au avut loc înainte între cei doi tineri. Ei s-au cunoscut în show-ul de la Kanal D care i-a făcut celebri, iar despărțirea lor a fost învăluită în mister, căci niciunul dintre ei nu a vrut să dea mai multe detalii despre ruptură.

In articol:

Abia acum, la un an de la separare, s-a aflat că Ștefania a încasat o bătaie soră cu moartea de la bărbatul lângă care visa să rămâna pentru totdeauna. El a umilit-o, a tuns-o și a ars-o cu țigara pe tot corpul. Dacă frumoasa brunetă s-a bucurat de un val de susținere din partea fanilor și a fostelor colege din emisiune, care cred că nu merita așa ceva, au fost și voci care au susținut că și ea trebuie să fi greșit în relație. Una dintre ipoteze este că Ștefania de la Puterea Dragostei ar fi mers la o nuntă cu Jador și că asta l-a împins pe partenerul ei în pragul nebuniei. De părere că bruneta ar fi avut de-a face cu alți bărbați este și Nelson Mondialu, tatăl lui Livian de la Puterea Dragostei, care a vorbit într-un video despre bătaia pe care a primit-o fata și pedepsele la care a fost supusă.

„Astia vor sa-l bage pe Adelin la puscarie. Emisiunile astea cauta c***e. Ii doare pe astia in 14 ca le da 100-200 euro. «Fostul iubit a batut o crunt si a tuns o la chelie». Stiti ce inseamna asta? Ca il baga la puscarie! Asta urmaresc, sa-l bage in puscarie, dar ei nu pun intrebarea: Ce a facut fata asta atat de grav cat sa o tunda asta la zero?

Domnilor, eu nu-i dau dreptate lui sau nu stiu, poate i-as da si dreptate. E greu cand esti cu o femeie, ca sa o bati si sa o si tunzi, acolo trebuie sa se fi intamplat ceva urat. Dar mereu barbatul e de vina, femeia e scoasa mereu nevinovata. Numai ei doi stiu ce s-a intamplat, dar noi putem banui. Astea sunt pedepse tiganesti, sa-i taie din par, din buza, din nas. Eu am impresia ca asta o baga pe treaba. Cand faci asa ceva? Cand e cu altul? Stiu eu? Sau merge si se indragosteste de client. Sau l-a inselat cu un prieten bun.", a spus Nelson Mondialu pe vlog.

Citeste si: Cristina Şişcanu sare la gâtul Roxanei Nemeș! "Dacă aș polemiza cu tine, ți-aș fractura creierul!” - evz.ro

Nelson Mondialu, tatăl lui Livian de la Puterea Dragostei

Ștefania de la Puterea Dragostei a povestit la televizor despre bătaia încasată de la Adelin

În cadrul unei emisiuni de televiziune, unde este acum concurentă și își caută din nou jumătatea după eșecul de anul trecut, Ștefania a povestit despre calvarul ei.

„Era un bărbat bun, atent. Nu-mi imaginam că se va ajunge la asta. Îmi doream să fie ultimul bărbat din viața mea. Din gelozie a făcut așa. Ne mai certam, dar nu ca în seara respectivă. A fost un om de la care am avut ce învăța, care până într-un anumit punct m-a făcut fericită”, spunea Ștefania de la Puterea Dragostei despre Adelin, în urmă cu câteva zile, după ce au ieșit la iveală imaginile cu ea bătută.

Ștefania de la Puterea Dragostei a vorbit cu ochii în lacrimi despre bătaia încasată de la Adelin

”Fizic vorbind, nu mi-am revenit nici până în momentul de față. Nimeni nu merită să treacă prin ce am trecut eu. Tata era foarte afectat, el nu m-a lovit niciodată. La noi în casă nu se întâmplă lucruri de genul acesta”, a declarat ea, printre lacrimi.