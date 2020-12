Nepoții lui Florin Salam fac senzație în lumea muzicii! Fratele lui Adrian Petrache de la XFactor, locul intâi la Filarmonica din Berlin

Adrian Petrache, nepotul lui Florin Salam, cunoscut pentru apariția la XFactor, are niște frați mult mai talentați decât el la muzică.

Adrian Petrache, nepotul lui Florin Salam, a făcut senzație, anul acesta, pe scena XFactor. Puțină lume știe însă că Adrian are doi frați și mai talentați decât el la muzică, așa cum el însuși recunoaște.

Adrian Petrache: ”Frații mei sunt mult mai talentați decât mine”

Adrian Petrache este fiul Mariei, sora lui Florin Salam. Aceasta are cinci copii (Adrian este cel mai mare) și toți au talent muzical. Deși Adrian este în acest moment cel mai cunoscut, frații lui mai mici, Fabian și Alexandru sunt și mai înzestrați decât el din acest punct de vedere.

Nepotul lui Florin Salam a făcut senzație la XFactor

”Eu am patru frați. La mine nu se întâmplă niciodată să nu fie cineva acasă. Nu există să fiu singur. Oriunde sunt, eu sunt cu ei. Dacă face vreunul vreo prostie, ne atragem atenția unul altuia. Deși sunt fratele cel mai mare, și eu mai fac tâmpenii. Ei mă ceartă foarte mult cu muzica, pentru că se pricep mult mai bine decât mine la asta. Eu am niște frați foarte talentați. Nu spun asta doar pentru că sunt frații mei, o spun pentru că așa este.

Unul dintre ei, Alexandru Stoian, a fost la un concurs la Filarmonica din Berlin și a câștigat premiul întâi acolo. Fratele meu, Fabi, un băiat foarte talentat. El cântă la pian foarte bine, cântă și la chitară foarte bine și a învățat singur. Pe mine m-a învățat bunicul meu, m-am mai uitat și la tutoriale, el a învățat singur, fără ajutorul nimănui. E un băiat foarte talentat și foarte muzical, îi place să și compună.

Alex Petrache a câștigat locul întâi la Viena

Sora mea cântă la vioară și cu vocea. Și fratele nostru mai mic, Serghei, are o problemă: e talentat, cântă, are ureche muzicală foarte bună dar nu prea-i place să muncească. E și mititel, are 8 ani, l-au înscris și pe el la ”Lipatti”, la pian”, a dezvăluit Adrian Petrache într-un interviu pentru a7TV.

”Sunt prea mic să vorbesc despre Florin Salam”

Adrian Petrache a mai dezvăluit că nu vrea să fie privit doar ca nepotul lui Florin Salam și speră ca oamenii să-l descopere dincolo de această ”calitate”.

Florin Salam are nepoți talentați

”Nu știu dacă e un avantaj sau un dezavantaj că sunt nepotul lui Florin Salam. Tocmai de asta nici nu încerc să insist, să nu fie foarte dezbătut acest subiect, pentru a fi judecat și privit cât mai obiectiv. E unchiul meu și punct. Nu cred că e foarte specială chestia asta, am și eu un unchi, cum și el are un nepot și tot așa... E unchiul meu, într-adevăr, e un mare artist. Îl iubesc și îl respect, e un artist extraordinar. Eu sunt prea mic să vorbesc de el”, a mai spus Adrian Petrache.