Nepotul lui Petrică Mîțu Stoian, dezvăluiri cutremurătoare despre ultima lor conversație: „Am văzut că scuipa sânge”

In articol:

Nepotul lui Petrică Mîțu Stoian a vorbit despre ultima lui conversație cu unchiul său. El cunoștea situația artistului, care s-a internat la o clinică pentru a urma un tratament post-COVID. Cei doi au păstrat legătura, însă a realizat că ceva este neînregulă atunci când a primit un apel de la unchiul său la 5 dimineața, în care l-a anunțat că urmează să fie transferat la spital.

Cântărețul i-a transmis că nu are de ce să se sperie și că totul va fi bine. La câteva ore distanță, Petrică Mîțu s-a stins din viață.

„M-a sunat dimineața la șapte și ceva că este în Reșița, era la geam, a intrat în casă, am stat la povești. După care a zis că merge la clinica sa facă un tratament hiperbaric post-Covid. Am mers cu el acolo, s-a instalat în cameră, mi-a spus mergeți acasă că se întunecă. M-a sunat seara că este bine. Dimineața la cinci jumate am primit telefon de la el: „Vezi ca mă duce la spital la Reșița că mi-a fost rău, să nu te sperii! Era la Reșița la Urgențe, medicii îi făceau tot felul de analize, am văzut că scuipa sânge, m-am impacientat, am sunat-o pe sora lui sa vină la Resița apoi l-am sunat pe Doru să vină că ceva nu e bine. A fost dus la Cardiologie, doctorul se ocupa în permanență de el acolo. A auzit că se face bine dacă face acest tratament”, a declarat nepotul lui Petrică Mîțu Stoian, pentru Romania TV.

Petrică Mîțu Stoian

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Petrică Mîțu Stoian este condus pe ultimul drum

Miercuri, 10 noiembrie, Petrică Mîțu Stoian va fi condus pe ultimul drum. Sicriul cu trupul neînsuflețit al cântărețului este depus până la ora 12:00 la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, iar mai apoi urmează să fie dus la Biserică.

Citeste si: Noi detalii despre cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian! Una dintre surorile artistului și impresarul, chemați la audieri

Ultimul drum este cel spre cimitirul Ungureni din Craiova, acolo unde maestrul din Mehedinți își va găsi liniștea eternă. Citește mai multe AICI.