Neta Soare a fost la un pas de o tragedie! Cântăreața a văzut moartea cu ochii: „Doamne, unde o să mor eu...”

In articol:

Una dintre cele mai bune voci din industria de muzică populară a fost la un pas să-și piardă viața. Vedeta, extrem de iubită și de apreciată, a povestit pentru prima dată momentele cumplite prin care a trecut de-a lungul vieții și cum era să moară, dar în ultimul moment a fost salvată de unu dintre prietenii ei. De asemenea, aceasta a oferit și detalii despre ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise în ceea ce privește viața de ei personală.

Neta Soare, la un pas să se înece

Neta Soare a povestit, într-un interviu pentru un post de televiziune, că aproape s-a înecat în timp ce se afla în vacanță, în Asutralia. Aceasta a intrat în piscină să se răcorească, însă, fără să-și dea seama, s-a îndepărtat prea mult de scări și a ajuns în mijlocul bazinului. Neștiind să înoate aproape s-a înecat, dar un prieten a salvat-o din ghearele morții.

Cântăreața de muzică populară face dezvăluiri senzaționale despre viața sa[Sursa foto: Facebook]

„Am fost în străinătate, în Australia. Era sa mă înec în piscină. Nu știu să înot, nu îmi place apa. M-am trezit în mijlocul piscinei si m-am panicat imediat. Mă gândeam: „Doamne, unde o să mor eu...”. Mi-am revăzut toată viața. O mână puternică a prietenilor mei m-a salvat. Dacă nu era cineva atent, probabil că nu mai eram”, a declarat Neta Soare pentru un post de

televiziune.

Citeste si: Miniștrii USR-Plus blochează proiectele miniștrilor PNL. Actul de guvernare e afectat - evz.ro

Citeste si: Ce se va întâmpla cu persoanele care se vor vaccina împotriva coronavirusului. Anunțul făcut de autorități - bzi.ro

Mărturisiri despre copilărie

Artista a mărturisit că a

avut o copilărie extrem de frumoasă de care își amintește de fiecare dată cu drag. Părinții ei au iubit-o enorm, chiar dacă și-au dorit un băiat și nu o fată. Dragostea pentru muzică și-a descoperit-o la școală, fiind transmisă de una dintre învățătoarele ei.

„Am avut o copilarie frumoasă, simplă, la țară. Am mers prin țărână. Pe mine și pe fratele meu ne-au crescut ca pe niște flori. Sunt un om muncitor. M-am născut într-o familie de oameni care au muncit pentru ceea ce au obținut. Și eu la fel. Știu să sap. (...) Părinții și-au dorit de la început băiat și au fost dezamăgiți, au fost supărați o săptămână, însă s-au consolat și-au văzut că sunt și eu bună. La șoala generală am avut o doamnă învățătoare care iubea muzica populară”, a adăugat ea.

Ce a mărturisit vedeta despre viața ei personală [Sursa foto: Facebook]

Viața amoroasă a artistei

Neta Soare și-a cunoscut soțul la un eveniment, iar la scurt timp s-au căsătorit. Acum aceasta abia așteaptă să debină bunică și chiar i-a bătut apropouri fiului ei.

„L-am cunoscut la un eveniment, după care vreo doi ani nu l-am mai văzut și uite așa ne-am întâlnit din nou. Eram foarte timidă ca toți copiii de la țară. Cererea în căsătorie a fost una simplă. Am acceptat. M-a cucerit prin felul lui de a fi, m-a completat. Am auzit că e un seniment minunat să fii bunică. Aici am cămășile, costumele mele. Soțul mă ajută prin curte, în casă nu. Aici e domeniul meu”, a mai spus Neta Soare pentru un post de televiziune.