Neti Sandu este de o viață horoscopista favorită a publicului, dar vedeta are o mulțime de secrete, chiar dacă toată lumea își pune întrebări despre coafura sa. Pentru că atunci când spui Neti Sandu nu spui doar horoscop, ci și...aceeași coafura. Are sau nu perucă Neti Sandu? S-au întrebat de-a lungul anilor telespectatorii, chiar dacă vedeta tv a spus de nenumărate ori că nu are perucă. "Nu mă deranjează, mă surprinde că nu au înţeles acest lucru. Unii vin şi mă trag de păr, să vadă dacă e perucă. Alţii mă întreabă de ce mă tund la fel. Pentru că nu stă altfel! Altfel nu e uşor de aranjat!", a comentat Neti Sandu, despre controversata sa coafură.

Neti Sandu are 61 de ani și de 25 de ani se trezește la două și jumătate dimineața

Pe de altă parte, prezența sa zilnic dimineața la tv a însemnat sacrificii pentru Neti Sandu, vedeta care a împlinit 61 de ani.

”Eu mă trezesc la două și jumătate dimineața pentru că intru mai devreme la pregătire. Nu vreau să mă duc adormită la televiziune, vreau să îmi beau cafeaua în liniște, să mă duc în redacție să văd dacă totul e în regulă acolo, apoi mă duc la machiaj, coafură. Mă culc devreme, la șapte seara intru ca într-o stare de vată, nu mai aud, nu mai sunt receptivă. Și fac asta de 25 de ani. Ideea e așa: dacă te dozezi cum trebuie, până la urmă reziști”, a povestit Neti Sandu într-un interviu.