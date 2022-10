Nevoită să slăbească, Elena Merișoreanu urmează un regim drastic. Câte kilograme a pierdut folclorista: ”Trebuie să mănânc de 3-4 ori pe săptămână carne”

In articol:

Elena Merișoreanu apare în fața publicului spectator și telespectator de zeci de ani, având o carieră de succes în lumea muzicii populare.

Artista muncește pentru succesul de care se bucură astăzi încă de la o vârstă fragedă, iar laudele sunt pe măsură, însă și problemele cauzate de sacrificiul a ceea ce înseamnă viață artistică nu sunt deloc de neglijat.

Citeste si: Elena Merișoreanu ”datoare” la finii săi din Australia: „Sunt bogați, dar și muncesc mult”. Despre ce este vorba

Nevoită să slăbească, Elena Merișoreanu urmează un regim drastic [Sursa foto: Captură TV]

Elena Mrișoreanu a slăbit cinci kilograme

Odată cu înaintarea în vârstă, Elena Merișoreanu a primit de la medic vestea că ar trebui să mai piardă din kilogramele acumulate, chiar dacă, spunea ea, niciodată nu a fost o persoană cu o greutate ireală.

Astfel, deși recunoaște că anii din buletin nu o ajută să câștige rapid lupta cu greutatea, Elena Merișoreanu este mândră că a reușit să dea jos în jur de cinci kilograme.

Citeste si: “Când ajung acasă să vezi ce bătaie îmi dă.” Culiță Sterp a luat o femeie la ocazie pe drumul de întoarcere acasă- kfetele.ro

Citeste si: Timp de un an, un bărbat a păcălit contorul electric printr-o instalație inedită. Pagubele sunt uriașe- bzi.ro

Chiar și așa, notează artista, acest lucru nu este de ajuns, astfel că a ajuns să urmeze un regim alimentar pe care-l respectă cu strictețe. Cântăreața de muzică populară spune că de ceva timp a renunțat la multe alimente, pe unele le-a înlocuit, iar pe altele le consumă des, dar în cantități mici.

”Am mai slăbit vreo 5 kilograme. Eu nu eram obeză, Doamne iartă-mă, aveam 80 de kilograme, acum am 75, sunt bine. Mai trebuie să slăbesc, dar de la o vârstă e foarte greu. La 75 de ani nu prea mai poți să slăbești. Mănânc rațional, am exclus pâinea, făinoasele, eu trebuie să mănânc măcar de 3-4 ori pe săptămână carne, mănânc pește foarte mult”, a spus Elena Merișoreanu, conform Spynews.ro.

Regimul alimentar pe care-l urmează și sfatul medicului de a slăbi sunt consecințele problemelor de sănătate pe care artista le are.

Elena Merișoreanu este recunoscătoare că, la vârsta sa, analizele îi sunt bune, însă viața de artistă a făcut-o să ajungă pe masa de operație. Lucru ce se va întâmpla iar, după lăsarea postului.

Citeste si: Elena Merișoreanu ajunge iar pe mâna medicilor. Îndrăgita cântăreața ne-a dezvăluit când se operează și care a fost motivul real pentru care a amânat procedura| EXCLUSIV

Acela va fi și momentul în care va pune pe pauză viața artistică și se va concentra pe intervențiA chirurgicală pe care trebuie să o facă la picior.

”Am probleme la picior, în rest îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă tun și medicul a zis că am niște analize de aviator. Dar na, piciorul... că de atâția ani numai în picioare, numai pe tocuri. Am amânat operația că mai am evenimente, nu mă duc că am nevoie, dar știți ce se întâmplă...ai promis la om, alții sunt programați înainte de pandemie, acum e cu răvășitul oilor, eu cânt cântece ciobănești. Mai amân operația până la începerea postului, să nu mai am evenimente. Oamenii insistă, nu cânt mult, 40-50 de minute”, a mai adăugat artista.