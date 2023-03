Neymar, impresionat de frumusețea unei românce! Cine este și cum arată tânăra care l-a dat gata pe starul brazilian

In articol:

Neymar a pus ochii pe o tânără din România, deși se află într-o relație cu Bruna Biancardi, un model de origine braziliană. Vezi cine este și cum arată românca care l-a dat gata pe atacantul lui PSG!

Neymar, impresionat de frumusețea unei românce

Neymar (31 de ani), atacantul lui PSG, a pus ochii pe o tânără din România. Este vorba despre Adriana Paul, tânăra care a atras toată atenția la ceremonia de premiere din cadrul Campionatului Mondial din Qatar. Astfel că, tânăra originară din România, cea care a stat pe aceeași scenă cu Lionel Messi, Kylian Mbappe, a reușit să îl dea gata și pe Neymar, vedeta echipei naționale a Braziliei. Dovada? Atacantul a început să o urmărească pe rețelele sociale, dar și să îi aprecieze fotografiile.

Adriana Paul [Sursa foto: instagram.com/adriianepaul]

Desigur, nu se știe dacă cei doi au vorbit sau dacă drumurile lor s-ar putea intersecta, întrucât, în prezent, Neymar s-a împăcat cu fosta lui iubită, modelul brazilian Bruna Biancardi.

Citește și: Leo Messi a fost desemnat cel mai bun jucător al anului la Gala FIFA The Best! Cum s-a îmbrăcat însă soția lui, Antonella Rocuzzo, la eveniment! Crăpătura periculoasă de la rochia ei a tăiat răsuflarea bărbaților

Revenind, Adriana Paul a luat parte la ceremonia de premiere a fotbaliștilor, după marea finală, fiind stewardesă la compania aeriană deținută de statul Qatar. Însoțitoarele de zbor și-au făcut apariția pe scenă, în uniforma vișinie a firmei de zbor, iar românca a fost cea care a ținut trofeul acordat celui mai bun jucător al Cupei Mondiale 2022, care a ajuns la Lionel Messi. Vezi totul despre Adriana Paul!

Citeste si: Cine sunt elevii care pot să primească meditații gratuite. Profesorii vor să ofere sprijin elevilor- kanald.ro

Citeste si: Ce s-a descoperit în canalizarea construită în urmă cu 3 ani, într-o comună din Dâmbovița. „Unii au refuzat să mai stea aici”- stirileprotv.ro

Citește și: Ivana Knoll, prădată de hoți la Paris! ”Cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială din Qatar” a rămas fără haine! ”Mi-au luat toate rochiile”! Cum a apărut, însă, îmbrăcată câteva ore mai târziu la meciul lui Mbappe

Cine este și cum arată Adriana Paul

Adriana Paul este o tânără stewardesă din România, angajată la compania aeriană deținută de statul Qatar. Potrivit spuselor sale, aceasta provine din Bârsana, Maramureș și a trăit o viață autentic românească, își ajuta familia în ogradă, iar apoi mergea la școală.

Totodată, aceasta a plecat din România în urmă cu opt ani, a locuit trei ani în Londra, iar din 2017 se află în Qatar.

„A fost o experiență de nedescris, m-am bucurat enorm că am avut șansa să fiu aleasă dintre 15 mii de însoțitori de zbor ai companiei noastre, să trăiesc live acele emoții. Trofeul a fost greu, probabil cântărea vreo șase kilograme, îmi tremurau mâinile în continuu.”, a spus Adriana Paul pentru Libertatea, notează prosport.ro.

„Eu sunt fata de la țară, vin tocmai din Bârsana, din Maramureș. Am stat cu bunicii, părinții. Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală. Dacă aș spune aceste lucruri cuiva care locuiește aici, nu m-ar crede. Am plecat din România acum opt ani, am locuit trei ani în Londra și, pe urmă, am venit în Qatar în 2017.

Am împărțit experiența și emoțiile atât pe scenă, cât și în culise cot la cot cu emirul din Qatar, președintele Franței și președintele FIFA și alți reprezentanți FIFA. Sunt foarte recunoscătoare și realizez că este un moment unic.

Citeste si: „Să vezi ce palme primești când te prind pe undeva”. Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache, nou mesaj șocant după ce a aflat că Protecția Copilului i-ar putea lua copiii iubitei sale!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 martie 2023. Ce sărbătoare este miercuri- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Sorescu, primele declarații după decizia magistraților în privința custodiei fetițelor: ”Încerc cu toată ființa mea să rămân demnă”. Cu cine vor rămâne micuțele- radioimpuls.ro

Am mai participat la evenimente, dar acesta a fost mondial. Să fii spectator în sine la o finală de Cupă Mondială este un moment de vis, dar să fii pe teren și pe aceeași scenă cu câștigătorii Cupei Mondiale în fața a 90.000 de spectatori și transmis live peste tot în lume a fost spectaculos.”, a precizat Adriana pentru Playsport, conform sursei citate anterior.

Adriana Paul [Sursa foto: instagram.com/adriianepaul]

Surse: prosport.ro, instagram.com