„Nici eu nu mă așteptam, dar asta e viața” Decizia pe care Bianca Comănici nu credea că o va lua. Chiar ea a făcut anunțul ăsta. Mama ei nu putea fi mai mândră de ea

Bianca Comănici s-a făcut remarcată la scară largă după ce a ales să își caute iubirea la televizor. În urma participării sale în cadrul emisiunii ”Puterea Dragostei”, viața brunetei s-a schimbat radical.

Celebritatea i-a adus bani, iar banii i-au îndeplinit cele mai mari dorințe. Are acum o casă în București, o mașină scumpă, propria emisiune online și multe proiecte de imagine.

Bianca Comănici devine studentă

Însă, chiar și așa, bruneta a simțit în ultima vreme că mai lipsește ceva, astfel că acum a luat o decizie radicală.

Alături de mama sa, căci pe lângă rolul de părinte, femeia îi este și cea mai bună prietenă și cea mai mare susținătoare, Bibi, așa cum îi spun apropiații și fanii, a mers la o Universitate privată din București, acolo unde, după ce a primit câteva răspunsuri la curiozitățile pe care le avea, s-a înscris la una dintre facultăți.

Surpriza cea mare, însă, nu este faptul că va fi studentă din toamna acestui an, ci că, deși a plecat de acasă cu un gând, ajunsă în universitate, Bianca Comăncii și-a schimbat planurile de viitor.

Surprinzându-se chiar și pe ea, vedeta a optat pentru o facultate prin care, pe viitor, vrea să demonstreze că dreptatea mereu câștigă, așa cum s-a întâmplat și în procesele pe care ea le-a avut.

Astfel, peste câteva luni, colega lui Bogdan Mocanu va face parte din rândul studenților la Drept.

Bianca Comănici: Din septembrie sau octombrie o să devin studentă. Nici eu nu mă așteptam, dar asta e viața. Mama, ești fericită?

Mama ei: Da, normal.

După ce a depus toate actele necesare, în online, acolo unde ține legătura cu admiratorii săi, deloc puțini la număr, Bianca Comănici a vorbit deschis despre viața sa.

Trăgând linie, vedeta WOWnews spune că viața a făcut-o să treacă și prin bune, dar și prin rele, însă nu regretă nimic.

După tot ce a trăit, fosta concurentă de la Kanal D spune că a ajuns în punctul vieții în care este tare mândră de ea și în care, deși la ea lucrurile s-au așezat într-o altă ordine, poate spune că deține aproape totul. Ce mai lipsește, însă, subliniază ea, este viața de familie, soțul și copilul.

„Asta era vestea cea mare, m-am înscris la facultate și nu regret că viața mea a decurs așa, știu că e o viață mai atipică.(...) De dinainte să termin liceu mi-am dorit ce am acum, adică să am căsuța mea, mașina mea, lipsesc soțul și copilul. Nu v-am spus despre ce facultate este vorba, dar o să vă zic. M-am dus cu gândul de a mă înscrie la Facultatea de Jurnalism, dar destinul și gândurile mele m-au trimis în altă parte. Mi-am dorit foarte mult și așa am simțit pe moment că ar trebui să mă înscriu la Facultatea de Drept. Dacă o să fie o decizie bună sau nu, vom vedea peste ani. Instinctul meu spune că da. Ce m-a făcut să merg pe partea asta este ce am trecut prin ultimii ani, mie îmi place foarte mult dreptatea”, a explicat Bianca Comănici în cadrul vlogului său.