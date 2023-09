„Nici nu știam că eram însărcinată” Mirela Vaida a pierdut o sarcină în timpul unui concert! Mărturisirile dureroase ale prezentatoarei TV

In articol:

Mirela Vaida se află printre cele mai cunoscute prezentatoare TV de la noi din țară și are un real succes în continuare. Pe lângă viața profesională, artista are și o familie superbă formată din soțul ei și cei trei copii ai lor.

Mirela Vaida a avut parte de o sarcină extrauterină

Recent, prezentatoarea a făcut dezvăluiri despre prima ei sarcină, despre care a aflat abia când a pierdut-o.

Mirela Vaida se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe lângă cariera profesională de succes pe care o are, aceasta are și o familie superbă de care se bucură zi de zi. Până să ajungă, însă, în acest punct, artista a avut parte de mai multe încercări ale vieții. Recent, Mirela a vorbit în cadrul emisiunii TV pe care o moderează despre prima ei sarcină, care din păcate a fost una extrauterină și pe care a pierdut-o în timpul unui concert.

„Eu am avut o sarcină extrauterină, dar a fost eliminată printr-o hemoragie foarte puternică. Eu am mai povestit asta. În timp ce cântam, probabil că și din cauza stresului, a oboselii și a zbuciumului și am cântat o noapte întreagă. Deci s-a eliminat natural, pentru că altfel trebuia să ajung ca și tine. Nici nu știam că eram însărcinată, mi-a ieșit după aceea în analizele de sânge, altfel ca și tine, aș fi aflat că sunt însărcinată și m-aș fi dus la ecografie, aș fi aflat că este extrauterină și ar fi trebuit să intru în operație” , a spus

Secretul căsniciei Mirelei Vaida

Mirela Vaida și soțul ei formează un cuplu de mai bine de 15 ani, însă reușesc mereu să țină flacăra iubirii aprinsă. Secretul fericirii lor este că și-au acordat mereu timp pentru ei, chiar și atunci când cei mici sunt prin preajmă.

„Pentru că, orice cuplu are nevoie de reconectare, de timp pentru el, de povestit, de stat la cafenele, de stat la limoncelo- șpriț pe malul mării. E sănătatea cuplului care trebuie cultivată, și pe care eu pun foarte mult preț. Pentru că un cuplu s-ar eroda după 15 ani de relație, după copiii care te solicită foarte mult, după timpul scurt pe care îl petrecem împreună. Și dacă nu avem grijă să creștem frumos timpul acesta petrecut împreună și să menținem relația de cuplu vie, vă dați seama că lucrurile s-ar strica. Dar aceasta este frumusețea vieții să ai aceste pauze binemeritate, să le fructifici la maximum și să te întorci cu bateriile încărcate și cu mintea relaxată la serviciu. Ceea ce vă doresc și vouă. Bucurați-vă din plin și, indiferent unde mergeți, oricât de departe sau de aproape nu contează bugetul nici locația. Contează să vă luați timp pentru voi și să vă bucurați de fiecare secundă.” , a declarat prezentatoarea, în urmă cu ceva timp, pentru viva.ro .