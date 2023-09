„Niciunul nu avea o garanție că lucrurile vor merge” Theo Rose nu a crezut niciodată că va ajunge în acest punct cu Anghel Damian! Artista trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei

In articol:

Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. Fără îndoială, se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Vedeta se bucură de o carieră de succes atât în industria muzicală, cât și în actorie și televiziune.

Mai mult, se poate lăuda deja cu un parcurs profesional demn de invidiat, însă a muncit foarte mult pentru a ajunge până în acest punct al vieții sale.

Pe plan sentimental lucrurile îi merg la fel de bine. Theo Rose și Anghel Damian trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împreună un fiu, pe Sasha, care le face în fiecare zi viața mult mai senină și fericită.

Invitată în cadrul unui podcast, artista a vorbit despre începuturile relației cu Anghel Damian, despre fricile de la acea vreme, dar și cum au reușit să facă față tuturor provocărilor pentru ca astăzi să fie o familie unită și fericită.

Theo Rose, totul despre relația cu Anghel Damian

Theo Rose trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața și asta pentru că artista bifează reușită după reușită, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal.

Artista are numai cuvinte de laudă la adresa lui Anghel Damian, despre care spune că este iubirea vieții sale. Mai mult, spune că iubirea dintre ei a venit de la sine, iar totul s-a întâmplat foarte rapid. A văzut în el un om intelgent, matur și foarte sigur pe el, iar de acolo a fost doar un pas până la o relație solidă, iar mai apoi, un copil.

Mai mult decât atât, Theo Rose spune că a simțit că sunt suflete-pereche și că totul s-a întâmplat ca și cum le era dat să se întâlnească mai devreme sau mai târziu.

„Eu așa zic (n. red. Anghel Damian e iubirea vieții ei), e cu certitudine, dar nu vreau să par nebună. A fost pentru prima dată când m-a luat așa prin învăluire, nu am știut ce întâmplă. El e diferit, am cunoscut un bărbat foarte matur, foarte inteligent, cu mult mai inteligent decât mine, foarte sigur pe ce vrea să facă, foarte bun în ceea ce face, un bărbat care domină fără să mă domine și totul a plecat de la admirație, după care m-a tras curentul. A fost de parcă l-am așteptat, am încercat eu să fug, a fost straniu la început, încerci să negi că se întâmplă asta din frica de a nu fi o imagine distorsionată, dar nu a fost așa și nu mi-a venit să cred că mi se întâmplă și asta. Mi s-au întâmplat foarte multe lucruri bune în ultima vreme, chiar și fosta relație, noi suntem prieteni și în continuare și chiar și despărțirea a fost, așa cum am mai spus, în beneficiul amândurora. Dacă te uiți în viețile amândurora, și eu sunt fericită și mi-e bine, și el e fericit și e bine.”, a mărturisit Theo Rose în cadrul podcastului moderat de Ilinca Vandici.

Theo Rose, despre începuturile relației cu Anghel Damian [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose și Anghel Damian nu știau că relația lor o să funcționeze

Theo Rose spune că nici ea șinici Anghel Damian nu aveau certitudinea că totul o să funcționeze între ei, însă lucrurile au decurs natural și firesc. Mai mult, artista mărturisește că de cele mai multe ori este o persoană extrem de calculată și nu ia niciodată decizii rapide, însă în ceea ce privește relația cu partenerul său de viață a simțit că este momentul potrivit, motiv pentru care a dat frâu liber sentimentelor.

Se pare că amândoi au căzut de comun acord că este momentul lor și că își pot construi un viitor frumos împreună, lucru care, de altfel, s-a și întâmplat. Tocmai de aceea, Theo Rose declară cu mâna pe inimă că este mai fericită ca oricând și că a avut parte de nenumărate reușite pe toate planurile, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie.

„(...) Asta e chestia care mă sperie și unora li se pare nebunie curată, dar nu mi-a fost frică nicio secundă, a fost o certitudine ciudată, inexplicabilă, dar am simțit că asta e ce trebuie să se întâmple, asta e ce trebuie să fac, amândoi am simțit asta. Ne-am făcut viața repede așa cum amândoi aveam nevoie. Poate și din cauză că a fost așteptarea lungă până la chestia asta. Poate că ne-am așteptat mult în adâncul sufletului, parcă prea a fost așa, nu sunt genul care să se arunce și să se înhame la un drum din ăsta, imprevizibil, niciunul nu avea o garanție că lucrurile vor merge, că vom putea face toate astea. Chiar nu-s așa, sunt o tipă cu picioarele pe pământ, îmi place să mi le calculez, așa a fost și în carieră și în tot ce am făcut, dar de data asta am fost dați peste cap amândoi. Așa simt, sunt entuziasmată de viața mea, de aia vorbesc așa.”, a mai spus artista pentru aceeași sursă.

Theo Rose, despre începuturile relației cu Anghel Damian [Sursa foto: captură video]