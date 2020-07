In articol:

Nick Rădoi este stabilit de mai bine de 40 de ani în Statele Unite. Milionarul recunoaște faptul că a avut o atitudine neglijentă și că nu credea în exisența virusului, asta până în momentul în care a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Deși trăiește în SUA, unde situația este destul de tensionată din cauza pandemiei, Nick a ales să nu respecte regulile impuse de autorități.

Nick Rădoy, depistat pozitiv cu Covid-19

În luna aprilie, omul de afaceri a hotărât să se mute în vila sa din Mexic, pentru că nu era mulțumit de faptul că magazinele din SUA erau închise, iar străziile erau foarte pustii. Acum, se pare că Nick Rădoi percepe altfel pandemia de coronavirus.

„Pe oamenii care au fost ca mine, neglijenți, îi rog să facă ceea ce fac eu acum. Îmi pun două măști pe față, mi-e frică să mă întâlnesc cu oamenii, mă spăl de zeci de ori pe mâini dacă ating o scară sau altceva. Aș dori ca toți cei care nu cred, să dea importanță, pentru că este foarte nasol să treci prin acest virus. Mai bine protejează-te și încearcă să ai grijă de tine. Eu am avut nevoie în jur de două-trei săptămâni să mă fac bine. Și eu, și fratele meu. Au fost multe rugăciuni din partea familiei”, a declarat milionarul român.

Omul de afaceri recunoaște faptul că a fost depistat pozitiv cu noul coronvirus. Se pare că acesta s-a infectat într-un cazino din California. Alături de el, se pare că și fratele lui s-a îmbolnăvit.

„Eu am fost foarte neglijent"

„Eu am fost foarte neglijent. Nu că nu credeam în virus, dar nu credeam în mască, în chestii de genul acesta, de a nu putea socializa. Multe lucruri nu aveau sens pentru mine. Am simțit toate simptomele, am fost la doctor, nu am vrut să stau la spital și am urmat tratamentul acasă. Vreau să zic că n-aș dori nimănui să treacă prin această situație”, a mai spus Nick Rădoi, potrivit Click.

La momentul actual, milionarul român vede altfel situația și chiar trage un semnal de alarmă pentru cei care în continuare nu cred în existența virusului.

„Eu sunt un om sănătos, nu fumez, nu beau, nu am probleme medicale. Nici eu, nici fratele meu. Virusul este o gripă, dar frica te face să crezi că n-o să reușești. Noi am reușit, suntem amândoi negativi, dar nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Acum înțeleg de ce mor oamenii care au alte boli, acum înțeleg de ce este atât de afectat un om cu alte probleme de sănătate. Eu, care nu am alte boli, am avut zile în care am simțit că nu mai pot, că n-o să reușesc”, a mai declarat Nick Rădoi.