Nicolae Ciucă a fost desemnat noul președinte PNL

În urma voturilor, Nicolae Ciucă, singurul care a candidat pentru această funcție, a fost învestit cu funcția de noul președinte al PNL cu 1060 de voturi „pentru”. 159 de voturi au fost neutilizate (abțineri), iar 60 au fost anulate.

Duminică a avut loc Congresul extraordinar al PNL, fiind organizat în urma demisiei din funcția de președinte PNL a lui Florin Cîțu.

Miercuri, premierul Nicolae Ciucă și-a depus candidatura pentru a fi ales președeinte al PNL.

„Am decis să-mi depun moțiunea de candidatură pentru funcția de președinte al PNL. Am decis să îmi asum această responsabilitate după o discuție pe care am avut o cu colegii și, desigur, în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situații politice. Partidul Național Liberal este astăzi la guvernare și are datoria să asigure stabilitatea țării”, a spus Nicolae Ciucă.

Dan Motreanu, lider PNL Giurgiu, despre candidatura lui Nicolae Ciucă

Dan Motreanu a subliniat că, în condiții normale, ar fi trebuit să existe mai mulț candidați pentru funcția de președinte al PNL. În condițiile în care în aceste momente țara noastră traversează momente atipice, PNL nu are nevoie decât de Nicolae Ciucă.

„Astăzi, vom alege în fruntea PNL un coleg care are mai degrabă o carieră profesională solidă, decât una politică. Are o carieră profesională bazată pe jurământul de credinţă faţă de această ţară. Este un om care şi-a făcut întotdeauna datoria faţă de români şi această ţară. Se spune că, în vremuri dificile, ai nevoie de liderul potrivit pentru a putea să treci peste ele.(...) PNL şi România- amândouă- avem nevoie de un lider precum Nicolae Ciucă. Poate că în vremuri normale, la un congres PNL ar fi fost mai mulţi candidaţi. Din păcate, nu sunt vremuri obişnuite şi se pare că războiul şi crizele aferente lui se vor întinde pe o perioadă mai lungă. În aceste condiţii, mi se pare normală o singură candidatură”, a spus Motreanu, în discursul ţinut la Congresul extraordinar al PNL.