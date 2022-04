Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, în zonele distruse de armata rusă! Cine a lipsit de la vizita oficială din Kiev

In articol:

Astăzi, 26 aprilie, Nicolae Ciucă, alături de Marcel Ciolacu și Bogdan Aurescu au mers în vizită la Kiev, acolo unde s-au întâlnit și cu Volodimir Zelenski. În primă fază, oficialii au purtat o discuție, acolo unde au atins câteva puncte referitoare la situația din prezent, din Ucraina, apoi politicienii români au mers în vizită pe străzilie din apropierea Capitalei, mai precis în localitățile Irpin și Borodianka, locații grav afectate

de bombardamentele rușilor.

De precizat este că, Florin Cîțu a lipsit de la această vizită oficială, deși a fost primul politician român care și-a anunțat deplasarea în Ucraina.

La invitația președintelui Radei Supreme din Ucraina, Ruslan Stefanchuck, de a merge într-o vizită la Kiev, Florin Cîțu a răspuns pozitiv la această inițiativă, fiind primul politician român care își anunța plecarea în Ucraina. Vizita oficială ar fi trebuit să aibă loc pe data de 27 aprilie, iar Florin Cîțu ar fi plecat alături de Marcel Ciolacu pe teritoriul ucrainean.

Cu toate acestea, deplasarea în Ucraina a avut loc astăzi, 26 aprilie, iar oficialii români care au mers în Kiev au fost Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Bogdan Aurescu.

În primă fază, prim-ministrul României a discutat cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dându-i asigurări că România sprijină efoturile teritoriului ucrainean de a opri agresiunea ilegală și imorală a Rusiei, atrocitățile umane și distrugerile materiale suferite de această țară. Totodată, în final, Nicolae Ciucă i-a transmis conducătorului ucrainean că România spriijină aspirațiile Ucrainei de integrare în Uniunea Europeană.

Totodată, la rândul său, Marcel Ciolacu a transmis un mesaj pe pagina personală de Twitter, la scurt timp după vizita din Ucraina.

Oficialul a făcut o serie de declarații despre punctele atinse în discuția cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Acesta a explicat că România sprijină Ucraina în situația actuală, dar mai ales în aderarea țării la Uniunea Europeană. De asemenea, politicianul român a mai transmis că Ucraina se poate baza pe România ca fiind un hub care asigură securitate și dezvoltare.

Reiterated 🇷🇴's support to @ZelenskyyUa for 🇺🇦's sovereignty, territorial integrity & #EU candidate status.🇺🇦,🇲🇩 & 🇬🇪 can count on 🇷🇴 as a hub providing security & development. I pleaded for more rights for Romanians in 🇺🇦 like in 🇷🇴&🇪🇺. pic.twitter.com/kL25PHCj10