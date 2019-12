Nicolae Guță este unul dintre cei iubiți artiști din lumea manelelor și chiar a primit numele de Regele Manelelor.

Nicolae Guță, la un pas de moarte. Mărturisirea făcută chiar de manelist: „Lumea nu știe că mi-a zburat glonţul pe lângă ureche”

Puțini știu însă că viața de artist nu este mereu roz și că ai parte de multe neplăceri atunci când devii persoană publică.

Celebrul manelist a povestit cum la un moment în viața sa a fost la un pas de moarte, glonțul din pistol trecând la distanță de un milimetru de urechea lui.

, a spus Nicolae Guţă pentru o emisiune TV.

Cu toate acestea, Nicolae Guță încearcă să se bucure cât mai mult de viață alături de noua lui iubită care i-a dăruit și un fiu. Artistul resimte lipsa timpului și spune că evoluția tehnologiei este o sabie cu două tăișuri.

„Toată viaţa este un stres. Şi când facem dragoste, facem cu telefonul lângă noi. Şi dacă sună telefonul şi nu răspunzi zic că nu vrei să le onorezi cererile. Eu sunt învăţat să nu stresez. Jumătatea mi-am găsit-o atunci când am vorbit prima dată. Când am început să ne conversăm. Cristina este femeia pe care eu o caut. Noi suntem ţigani amândoi şi apoi asta a fost. Suntem ţigani şi la noi e altceva. Ne mai bucurăm de o friptură, ceva. (...) Cristina mi-a impus să nu mai vorbesc cu femeile din viaţa mea. Cu copii mei vorbesc, ţin legătura. (...) Doamne, îmi doresc 100 de copii cu Cristina. Am făcut câteva pregătiri în ale medicinei.", a declarat Nicolae Guță.