Nicolae Sabău a murit din cauza coronavirusului. Paul Fuego: „A fost un om emblemă, un om în adevăratul sens al cuvântului”

Interpretul de muzică populară Nicolae Sabău a decedat în urma complicațiilor cauzate de infecția cu virusul SARS-CoV-2. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața artistului, iar acesta a murit la vârsta de 91 de ani.

Vestea a fost una devastatoare pentru colegii alături de care mai cânta, dar și pentru românii care-l admirau și care îi ascultau cu drag toate piesele.

Nicolae Sabău, răpus de virusul SARS-CoV-2

Toți s-au grăbit să scrie câte ceva pe rețelele sociale pentru a-și exprima tristețea și durerea.

În urmă cu o săptâmână Nicolae Sabău a fost internat la Spitalul Județean de Urgență din municipiul Baia Mare, unde a și fost testat pozitiv cu COVID-19, iar pe 28 decembrie a fost transferat la Spitalul Suport TBC din Baia Mare pentru îngrijiri de specialitate. Efortul medicilor de a-l ține în viață a fost în zadar, artistul a decedat în noaptea de marți spre miercuri. Anunțul a fost făcut de apropiații acestuia prin intermediul rețelelor de socializare.

Atât colegii de breaslă cât și fanii acestuia sunt îndurerați. Fiecare a scris câte ceva despre ce a însemnat interpretul Nicolae Sabâu în viața lor, despre prietenie și despre respectul pe care i-l purtau.

Nicolae Sabău a murit din cauza infecției cu coronavirus[Sursa foto: Facebook]

Paul Fuego era un mare admirator al lui Nicolae Sabău pe care-l numește „maestru”, „emblemă” sau „tezaur”. L-a respectat pentru că a pornit de jos și a ajuns sus prin muncă cinstită, pentru ca l-a inspirat atât pe el, cât și generații întregi de interpreți de muzică populară.

„Maestrul Nicolae Sabău ne-a părăsit! Ce frumos și ce emoționant a fost anul trecut, când, de ziua lui de naștere, pe 6 decembrie, am ajuns la el acasă și i-am cântat, și ne-am bucurat împreună! Era o fericire continuă, energie și lecție pentru noi toți cei care am uitat sau nu știm cum se trăiește cu adevărat! A fost un om emblemă, un om în adevăratul sens al cuvântului, o enciclopedie a bunătății, un tezaur! A fost uriaş pentru curajul său, pentru felul în care-a trăit o viaţă pornită de jos, din talpa satului, ajungând să fie iubit de-o Românie întreagă, pentru verticalitate, demnitate, trăinicie și repertoriul fenomenal pe care-l are, de la doine, la cântece de jale, despre mamă, tată, cântece de război sau tropotite reprezentative pentru Maramureșul istoric. Nicolae Sabău a fost și va fi, pentru mine, o icoană a simplității. Iar folclorul românesc este bogat prin tot aportul adus de el, fiind singurul mare artist care a reprezentat cu cinste, peste 70 de ani, cinci zone folclorice distincte, toate din marele Maramureș! A fost veșnicia întruchipată a satului, un simbol românesc , peste toate, unul care nu va fi uitat niciodată și care sigur, dar sigur, va sta în loc de definiție a înaltului! Sunteți veșnic, maestre! Rămas bun!”, a scris Paul Fuego pe contul său de Facebook.

Nici interpreta Sofia Vicoveanca nu a putut să nu scrie câteva rânduri despre durerea pe care a simțit-o la aflarea veștii.

„Dragilor, chiar acum am primit vestea tristă (care a căzut ca un trăsnet): a plecat dintre noi Nicolae Sabău. Nicule, ai luat cu tine toate amintirile drumurilor noastre...ducând cântecul de-acasă, bucurând sufletele celor care ne ascultau....Să-ţi fie drumul lin spre stele...şi Domnul să-ţi odihnească sufletul în Sf. Lui Lumină....Condoleanţe familiei şi tuturor celor care i-au ascultat cântecele, l-au îndrăgit...! Veşnică pomenire!”, a scris Sofia Vicoveanca pe Facebook.

Nicolae Sabău s-a născut la 7 decembrie 1929, în comuna Cicârlău din Maramureş. A avut o carieră de peste 50 de ani relevantă pentru vetrele etnografice din Maramureş, Chioar, Codru, Oaş şi Lapuş. Casa lui din comuna Cicârlău a devenit muzeu al artei și al câtecului popular, iar Nicolae Sabău a lasat-o moștenire comunității în scopul de a promova arta autentică.