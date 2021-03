Nicole a rămas însărcinată fără să fi întreținut vreodată relații intime! Medicilor nu le-a venit să creadă. Au comparat-o cu Fecioara Maria

In articol:

O sarcină bruscă este un șoc pentru orice femeie. Însă Nicole Moore, în vârstă de 20 de ani, din Hampshire, Marea Britanie, a primit această veste și a intrat într-un adevărat șoc! Tânăra a mărturisit că ea n-a întreținut niciodată relații intime, însă nimeni nu a crezut-o. Nici medicilor nu le-a venit să creadă atunci când tânăra a povestit pentru prima dată aceste lucruri.

Situația a luat o întorsătură neașteptată, după ce cadrele medicale au constatat, în urma controalelor și a testelor, că Nicole suferă de o boala destul de rară – vaginism.

Nicole a suferit de când se știe de această boală. Împreună cu iubitul ei, un bărbat mai în vârstă decât ea, Nicole a încercat să rămână însărcinată și prin alte căi, pentru că-și dorea extreme de mult.

Când Nicole a început să se simtă rău și un coleg a sugerat că este însărcinată, fata s-a amuzat mult. Dar distracția a făcut loc șocului, atunci când testul de sarcină a ieșit pozitiv.

” În timpul sarcinii, mi-a fost foarte greu să explic starea mea medicilor de fiecare dată. L-am adus pe iubitul meu și el le-a jurat că nu am făcut sex. Și când la control am rugat asistenta să fie mai atentă, pentru că sunt încă virgin, aceasta a râs: „Ei, da, desigur”. Abia atunci doctorul mi-a explicat că, deși nu a existat penetrare, materialul seminal ar putea pătrunde cu ușurință înăuntru”, a mărturisit Nicole Moore, pentru The Sun.

Nicole si fetita ei[Sursa foto: Facebook]

Nicole și-a pierdut virginitatea în a 5-a lună de sarcină

Medicii au atribuit întotdeauna starea lui Nicole caracteristicilor corpului ei și abia în timpul sarcinii a reușit să fie văzută de un specialist, care i-a explicat ce este vaginismul. Astfel, tânăra a început un tratament și în cele din urmă și-a pierdut virginitatea în a cincea lună de sarcină.

Nicole era îngrijorată că nu va fi fizic capabilă să nască un copil sănătos, dar nu s-a întâmplat nimic. Tilly are acum șapte ani. Nicole s-a despărțit de iubitul ei și o crește singură, dar acest lucru nu îi umbreste deloc fericirea.

sursa- life.ru