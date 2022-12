Nicole Cherry a ajuns la perfuzii. Ce se întâmplă cu artista: „Ori la bal, ori la spital”

In articol:

Nicole Cherry a devenit cunoscută în 2013 cu single-ul „Memories”, lansat când artista avea 14 ani. De atunci, vedeta s-a bucurat un mare succes în industria muzicală, iar multe dintre melodiile acesteia au devenit hituri.

Nicole Cherry, postarea cu care și-a îngrijorat fanii

De-a lungul carierei sale, Nicole Cherry a devenit foarte apreciată de către oameni, iar mulți dintre aceștia îi urmăresc frecvent postările făcute de artistă pe rețelele de socializare. Vedeta împarte toate momente din viața ei alături de cei care o susțin.

De data aceasta, îndrăgita solistă a postat un videoclip în care apărea stând pe canapea cu perfuzia în mână. Se pare că programul încărcat al artistei din ultima perioadă și-a pus amprenta pe starea ei de sănătate, astfel a avut nevoie de un „boost” de vitamine pentru a-și lua doza de energie necesară.

Dacă în primă instanță fanii artistei s-au speriat, neînțelegând ce se întâmplă, artista a detensionat rapid atmosfera, pentru că zâmbetul molipsitor i-a fost nelipsit de pe

chip. Chiar dacă era cu perfuzia în mână, acest lucru nu a împiedicat-o pe cântăreață să se pregătească pentru petrecerea la care va participa în această seară.

„Petrecere de seară, nu vă panicați, vin! Din seria: «Ori la bal, ori la spital», am ales balul”, a declarat Nicole Cherry pe Instagram.

Nicole Cherry i-a rupt turta fiicei sale

În urmă cu o săptămână, Anastasia, fiica interpretei Nicole Cherry, a împlinit vârsta de un an. Pentru a sărbători acest eveniment, artista, împreună cu soțul său, i-au organizat micuței o petrecere în cadrul căreia i-au rupt și turta. Vedeta a scris un mesaj emoționant pentru fiica sa pe rețelele de socializare, dovadă a faptului că este tare fericită că a devenit mămică de la o vârstă fragedă, în ciuda gurilor rele.

„Acum un an am devenit mamă și am cunoscut cea mai profundă formă de iubire necondiționată. Îți mulțumesc că m-ai ales să-ți fiu mamă. Îți mulțumesc că m-ai făcut mamă. La mulți ani, fetița mea perfectă”, a declarat artista.